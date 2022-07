Cât te costă oare să deschizi un cazinou fizic în 2022?

Majoritatea cazinourilor din România operează online fie datorită costurilor mai reduse fie pentru că odată cu pandemia multe activități s-au mutat în mediul virtual.

De altfel, în țara noastră există aproximativ trei cazinouri mari, toate în București, restul fiind mai degrabă săli de jocuri sau cazinouri de mici dimensiuni. România nu are nici un cazinou de mărimea celor din metropolele mondiale precum Las Vegas.

Un cazinou presupune o investiție uriașă. Pentru a avea termen de comparație, gândește-te că deschiderea unui cazinou online pornește de la 200.000 – 250.000 de euro și poate să ajungă la cel mult 1 milion de euro, în timp ce pentru un cazinou fizic, investiția poate să ajungă la aproape 2 miliarde de euro.

Dacă ne referim însă la sălile de jocuri din România, investiția se ridică la ordinul sutelor de mii de euro. Un bun exemplu în acest sens și o sursă de inspirație este 888 casino.

Odată ce a pornit la drum, un cazinou amplasat într-un oraș mare, turistic, cu un flux mare de persoane, poate să aducă profituri uriașe. Dar până să ajungă la profit, afacerea are nevoie de “injecții” uriașe de bani.

Ce presupune deschiderea cazinoului

În primul rând, pentru a deschide un cazinou fizic, în adevăratul sens al cuvântului, ai nevoie de extrem de mulți bani. Dacă nu ești un om de afaceri foarte bogat sau dacă nu ai câștigat la loterie o sumă colosală, atunci poți să-ți iei gândul de la acest vis și să te orientezi spre deschiderea unui cazinou mic în stilul sălilor de jocuri.

Majoritatea cazinourilor au și hoteluri, restaurante, magazine, centre de distracție. Toate acestea înseamnă costuri suplimentare, dar și profit pe măsură după lansarea afacerii.

Pentru a construi de la zero un cazinou, ai nevoie în primul rând de un teren, care poate costa și până la 10 milioane euro în București.

Odată ce ai achiziționat terenul, trebuie să construiești clădirile. Investiția variază în funcție de materialele folosite, dimensiune, arhitectură, complexitate. Per total, costurile pot ajunge în mod cert la câteva sute de milioane de euro. De exemplu, Mandalay Bay din Las Vegas este considerat un cazinou de dimensiuni medii, iar valoarea lui a fost estimată la 950 milioane de dolari. Luxor și Excalibur sunt estimate la o valoare de 450.000 de dolari fiecare. Reține faptul că aceste cazinouri au hoteluri, centre de distracție și magazine.

Chiar dacă alegi varianta de a cumpăra o clădire gata construită, costurile pornesc tot de la cel puțin 50 – 100 milioane de euro și pot atinge un maxim de 200 milioane euro.

Aparatele și mesele de joc

Un cazinou nu poate funcționa fără aparate și mese de joc. Ca să îți faci o imagine asupra banilor pe care trebuie să îi investești în aparate de joc, în SUA, cazinourile cheltuiesc între 15.000 și 25.000 de dolari pentru fiecare “slot machine”. Prețurile variază în funcție de design și software.

Cazinourile mari dețin cel puțin 5000 de aparate de joc. Pentru unul de dimensiuni mai mici, este nevoie de cel puțin câteva sute. Sălile de joc au și ele cel puțin zece “slot machines”.

Mesele de joc pot fi cumpărate cu prețuri care variază între 2000 și 6000 euro.

Zaruri, cărți de joc și alte materiale

Mai ai nevoie și de alte “mărunțișuri” precum cărți de joc, zaruri, cipuri, marcaje (semne) pentru fiecare masă, monitoare pentru afișaj. Toate acestea înseamnă alte câteva mii de euro.

Nu trebuie să uiți de scaune și cutii de transport bani.

Salariile angajaților

Ai nevoie de un depozit de bani pentru asigurarea salariilor angajaților. Numărul acestora se ridică la minim 10 persoane pentru sălile de jocuri și pot ajunge la peste 1000 de persoane pentru cazinourile mari. Per total, e nevoie de cel puțin câteva zeci de mii de euro pe an pentru salarii.

Licența și taxele

În România, nici un cazinou fizic și online nu poate funcționa fără licență emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

În România, operatorii de jocuri de noroc trebuie să achite o taxă de licență pentru fiecare tip de joc: pentru loterie taxa este de 500.000 lei pe an, pentru jocuri de noroc de masă trebuie plătită o taxă de licență de 400.000 lei pe an, pentru sloturi se achită 25.000 lei pe an, pentru aparate de joc (slot machines) trebuie achitată o taxă anuală de licență de 18.000 lei pe an pentru fiecare aparat.

Dacă aceste tarife de licență nu sunt plătite, autoritățile statului suspendă temporar activitatea cazinoului până când se achită taxa. Dacă întârzierea persistă pe o perioadă îndelungată, activitatea poate fi închisă definitiv.

Pe lângă tariful pentru licență, cazinourile mai trebuie să suporte și achitarea unei taxe de 2% din valoarea depozitelor jucătorilor.

Concluzie

Așadar, dacă visul tău este să devii proprietarul unui cazinou mare, gândește-te prima dată să obții suficient de mulți bani din alte surse.

Dacă te mulțumești cu deschiderea unei săli de joc, visul tău este mai aproape de îndeplinire, costurile fiind mult mai mici decât pentru cele pentru un cazinou uriaș.