Câţi bani plăteşte Cristi Borcea pentru a-şi ține copiii la şcoli şi grădiniţe private

Cristi Borcea plăteşte o avere pentru a-și ține copiii pe care îi are cu cea de-a treia soție, Valentina Pelinel, la școli și grădinițe private.

Milan, băiatul cel mare, este în clasa I la o școală scumpă, în care taxa de școlarizare începe de la 1.145 de euro pe lună, scrie Click!. În pus, o sumă importantă va plăti și pentru grădinița gemenelor Indira și Rania, cam 1.000 de euro pe lună, pentru ambele fete.

Cu ocazia începerii anului şcolar, Valentina Pelinel și-a dus copiii la școală și grădiniță și a postat mai multe imagini pe rețelele sociale.

„Milan merge la Mark Twain și fetițele la grădinița de pe strada unde locuim, acolo unde a fost și Milan. Pentru Milan am ales sistemul de studiu bilingv. E important să vorbești engleză și copiii noștri vorbesc bine în limba engleză, dar e foarte important să poți comunica corect și în limba română, fapt pentru care am ales sistemul bilingv de studiu pentru copii. Milan are la școală toate optionalele incluse, el a ales baschet și fotbal. Face deja înot, la Splash Academy, și așteptăm să vedem dacă anul acesta își mai dorește să mai participe la un alt opțional în afară de cele două din cadrul școlii”, a declarat Valentina Pelinel.

„Nu aș vrea să fac calculele, pentru că ne prinde campionatul viitor, ce înseamnă cheltuielile pentru noup copii, cu școli, cu case, cu bone, cu mașini și încă 20 de persoane, care nu fac parte din cei care ajută copiii, mă refer șoferi, bone. Pe fiecare lună am în întreținere peste 50 de persoane permanente. Nu vorbesc de angajați, nu vorbesc de salarii. Și atunci este normal că se uită majoritatea la tine și văd condițiile în care stau copiii mei și unde învață… Dar nu știu prin câte am trecut și ce am pătimit și prin câte suferințe, asta e viața”, a spus Cristi Borcea.

Cristi Borcea, care ar avea o avere de 80 de milioane de euro, are trei copii cu Valentina Pelinel: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Mai are o fetiță, Carolyn , din relația cu Simona Voiculescu.

