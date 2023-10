Ce dietă urmează actrița Carmen Tănase: „Cred că am dat jos 10 kilograme. Trăiesc un miracol”

Carmen Tănase a descoperit o dietă care a ajutat-o să slăbească în două luni aproximativ 10 kilograme. Într-un dialog cu medicul Adina Alberts, actrița în vârstă de 62 de ani a dezvăluit ce mănâncă, după ce ani de zile a ținut diete care nu au avut rezultat.

Întrebată de Adina Albert: „De mâncat cum mâncați?”, Carmen Tănase a început să explice că are un program foare încărcat, cu multe apariții, multe spectacole, așa că regimul ei alimentar nu a fost niciodată unul echilibrat, la ore fixe.

Cu toate acestea, de curând a descoperit o dietă, dieta Nupo, care a ajutat-o să dea jos aproximativ 10 kilograme. „Haotic, în general. Și se și vedea lucrul ăsta, încă se mai vede, dar de două luni de zile am descoperit o dietă genială care nu mă mai pune la muncă, adică nu trebuie să mai stau cu casoleta, să mai îmi pun în casoletă roșioara, brânzica”, a explicat ea.

Și a continuat: „O dietă care e făcută acum 42 de ani, că am studiat, am citit despre ea, pentru diabetici în principiu, pentru că ăia trebuie să mănânce hipocaloric și să aibă totuși și nutrienți, nu pot să trăiască cu șase frunze de salată, și oamenii ăia s-au gândit cum facem noi, să îi ajutăm pe ei să aibă și tot ce le trebuie pentru o zi de activitate, dar să fie și hipocaloric. Și au inventat această dietă, care se cheamă Nupo. Doamne, eu nu înțeleg cum Dumnezeu nu am făcut-o până acum că am făcut toate prostiile posibile, tot ce am găsit în revista As, și prin toate site-urile.

Nu a existat regim de slăbire și eu să nu-l fac. Făceam pac, slăbeam, după aia puneam la loc. Apoi prin turnee, e greu să te duci cu casolete, mâncam prin benzinării, (…) de când sunt cu astea, vai de mine. Nu îmi vine să cred. Trăiesc un miracol. De două luni”, a spus ea.

Întrebată în ce constă, Carmen Tănase a spus că își face anumite shake-uri cu diferite arome. „Ai un shaker, un pahar așa cu o biluță înăuntru și astea sunt și sărate și dulci. De exemplu, ai și omletă, ai deserturi, ei cereale cu măr și scorțișoară pentru micul dejun, ai cafea cu lapte, ceea ce e important, dacă mie îmi zice să nu mai beau cafea, la mine e o problemă. (…) Deci îți dă absolut orice, nu mai ai nevoie de nimic, nu mai murdărești nicio farfurie prin casă, nu mai trebuie să speli nimic, nu mai fierbi, nu mai aprinzi plita. Deci am supe, am felul doi, am shake-uri dulci, am batoane. (…) Cred că am dat 10 kile jos”.

Carmen Tănase recunoaște că nu bea apă, totul din cauza programului încărcat, are și spectacole, așa că nu poate merge des la baie. „La spectacole ce facem, două ore și jumătate, dacă mă taie. Nu pot să zic că mă scuzați, vă rog. Am foarte mult de muncă și uit de multe ori să beau. Că dacă am repetiții, pot să mă duc, nu e problemă, adică nu încurc pe nimeni, dar uit că mă iau cu treabă și îmi aduc aminte apoi că nu am băut apă deloc. Uneori nu beau deloc. Nu e o regulă, nu e…”, a încheiat ea.

Sursa: Tabu.RO