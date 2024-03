Ce nume a ales Vlăduța Lupău pentru bebelușul ei: „Este un nume din Biblie”

De când a aflat că este însărcinată pentru a doua oară, Vlăduța Lupău radiază de fericire!

Cântăreața a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni, că s-a gândit deja la prenumele băiețelului.

Artista a dezvăluit că băiețelul urmează să sosească la începutul lunii iulie și că între cei doi frați va exista o diferență de vârstă de un an și 11 luni.

„În 2022 am anunțat de Buna Vestire că eram însărcinată cu Iair și acum tot de Buna Vestire. Nimic nu este întâmplător. Iair a avut bucuria de a dezvălui ce are mama în burtică și a zis că am un băiat. Să nu spună lumea după forma burții că e fată, nu, e băiat. Frățiorul lui Iair va veni la început de iulie. O să fie o diferență de un an și 11 luni între ei.

Mă rugam la Dumnezeu seara și dimineața și spuneam că dacă o să mai avem un copil în viața noastră mi-ar plăcea să fie cât mai curând, ca să fie o diferență mică de vârstă între ei, că așa am crescut și eu cu fratele meu și mi se pare că ajută apropierea asta de vârstă în viața lor ca frați. M-am rugat mult și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și a venit rapid și cel de-al doilea copil”, a spus Vlăduța Lupău, în cadrul emisiuni „La Măruță”.

Artista și soțul acesteia, Adi Rus, au ales un nume special pentru fiul lor, din Biblie.

Cu toate acestea, Vlăduța Lupău nu a dorit să îl dezvăluie încă și a mai precizat că va anunța numele bebelușului abia atunci când va veni pe lume.

„Ne-am gândit. Și este un nume din Biblie, să vedem cine o să își dea seama cum o să îl cheme. Doamne ajută să vină sănătos pe lume și atunci o să afle toată lumea cum îl va chema, dar poate cineva își va da seama”, a mai precizat artista.

Vlăduța Lupău trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adi Rusu și din iubirea celor doi s-a născut, în august 2022, un băiețel, pe nume Iair.

Sursa: Tabu.RO