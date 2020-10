Ce pierdere a suferit recent Giulia Nahmany

Durere fără margini pentru fosta cântăreață și actriță Giulia Nahmany. Aflată într-un concurs – reality-show vedeta a aflat zilele trecute că tatăl ei s-a stins din viață, tocmai în Israel. Din cauza pandemiei și a restricțiilor de circulație către alte țări, vedeta nu a putut merge la înmormântare chiar dacă ea era plecată.

La 68 de ani, dr. Itshak Nahmany avea probleme de sănătate cunoscute de întreaga familie, care erau ținute sub control prin tratamente medicale. Recent, starea sa de sănătate s-a înrăutățit, iar in luna septembrie a murit. Pentru Giulia, durerea este cu atât mai mare cu cât știe că nu și-a putut conduce părintele pe ultimul drum. Din cauza pandemiei și a restricțiilor de circulație, orice persoană care aterizează în Israel trebuie să stea 14 zile în carantină la domiciliu. Din pacate, Giulia Nahmany a trăit una dintre cele mai urâte zile din viața ei. A putut asista doar online la înmormântarea tatălui. „Simt o durere pe care nu o pot exprima în cuvinte. Faptul că nu am putut să îmi iau rămas bun de la tatăl meu îmi rupe sufletul. Aș fi vrut să îl îmbrățișez și să-i spun că îl iubesc. Am văzut înmormântarea pe zoom și aș fi făcut orice să fiu prezentă acolo”, a povestit ea. Din pacate, in urmă cu 6 ani, tot în luna septembrie (pe 8 septembrie 2014) se stingea din viață și mama Giuliei. Devastată, vedeta a făcut atunci o schimbare majoră în viața ei: a pornit pe drumul spiritualității, a început să facă yoga și să mănânce sănătos.