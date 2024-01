Concert The Smile (Thom Yorke, Jonny Greenwood – Radiohead) la Arenele Romane

THE SMILE adica trupa lui Thom Yorke si a lui Jonny Greenwood (Radiohead) alaturi de Tom Skinner la tobe, canta pe 17 iunie la Arenele Romane din Bucuresti. Invitat in deschidere este britanicul James Holden.

The Smile este proiectul pornit de Thom Yorke si Jonny Greenwood, amandoi membrii Radiohead. Acestora li s-a alaturat la tobe Tom Skinner. Muzical, The Smile este greu de catalogat, avand influente din diferite genuri muzicale care se contopesc intr-un tot unitar. De la Afrobeat la muzica electronica, la prog rock sau chiar punk, The Smile este cu adevarat o experienta muzicala care holsitic s-ar defini ca art rock.

In prezent au un album lansat, ‘A Light for Attracting Attention’, material care a ajuns in top 5 in UK si pe locul 19 in Statele Unite. Pe 26 Ianuarie 2024, urmeaza un nou album, ‘Wall of Eyes’.

The Smile este cu siguranta ‘a must’ nu doar pentru fanii Radiohead, este o experienta la care orice fan al muzicii ar trebui sa o ia parte.



The Smile lanseaza si noul lor single “Friend of a Friend” de pe viitorul album al trupei “Wall of Eyes”.

Videoclipul piesei regizat de Paul Thomas Anderson va fi proiectat intr-o serie de 16 cinematografe in perioada 18-25 ianuarie de la Sydney la Buenos Aires, alaturi si de o auditie surround a albumului. Evenimentul se va numi “Wall of Eyes, On Film” va sarbatori noul album al trupei si colaborarea cu Paul Thomas Anderson.

Albumul a fost inregistrat la Oxford si Abbey Road Studios si e produs si mixat de Sam Petts-Davies si include si o colaborare cu London Contemporary Orchestra. Wall of Eyes este urmatorul album dupa succesul celui de debut din 2022 intitulat “A Light For Attracting Attention”. Albumul va fi lansat pe 26 ianuarie prin XL Recordings si poate deja fi precomandat.

Tracklist:

Wall Of Eyes

Teleharmonic

Read The Room

Under Our Pillows

Friend Of A Friend

I Quit

Bending Hectic

You Know Me!



Biletele se gasesc pe iabilet.ro la urmatoarele preturi:

– Premium (cu loc in zonele K si E) – 359 lei in earlybird, 389 lei in presale si 450 la intrare

– Teren (pe teren, fara loc, in fata scenei) – 299 lei in earlybird, 319 in presale si 350 la intrare

– Acces General (cu loc in Arena mai putin in zonele K si E) – 259 lei in earlybird, 279 lei in presale si 310 lei la intrare



Copiii sub 10 ani au acces gratuit doar in zona Teren (nu si pe scaune) si insotiti de un adult posesor de bilet valabil.



Recomandam fanilor care vin cu copii sub 10 ani sa le protejeze acestora urechile cu casti speciale. La concert volumul va fi puternic si acesta poate afecta auzul copiilor.



Organizatorii vor organiza suficiente puncte de vanzare a bauturilor pentru a evita cozile, Arenele Romane fiind o locatie propice pentru evenimentele de gen. Recomandam totusi sa veniti la concert din timp si nu fix inainte de concert. Este normal ca la orele de varf, fix inainte de intrarea pe scena a trupei cand se atinge capacitatea maxima a locatiei, barurile sa se aglomereze. Organizatorii vor oferi un program detaliat cu cateva saptamani inainte de concert.



Accesul cu umbrele este interzis.



Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.



Organizatorul isi permite sa anuleze biletele gasite la revanzare pe platforme de reselling sau pe social media, fara o instiintare in prealabil, daca pretul de revanzare depaseste valoarea platita pe bilet (+eventualele taxe de ticketing).



Un eveniment BestMusic Live & METALHEAD powered by Radio Guerrilla

Sursa: Tabu.RO