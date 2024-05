CRBL nu regretă divorțul de Elena. În ce relații a rămas cu fosta soție

CRBL a anunțat că divorțează de Elena după 16 ani de căsnicie, iar vestea a surprins pe toată lumea.

Cei doi participaseră în urmă cu câteva luni la „Power Couple România” și nu păreau să aibă probleme în căsnicie.

Ea s-a mutat cu fiica lor într-un apartament din București, în timp ce artistul a continuat să locuiască în aceeași casă.

Artistul a dezvăluit în ce relații a rămas cu fosta soție, dar și cum se simte ca bărbat singur.

Deși nu mai formează un cuplu, CRBL susține că are o relație civilizată cu Elena și că vorbesc zilnic. Cei doi se concentrează asupra creșterii fiicei lor, Alessia. Cântărețul susține că divorțul a fost unul liniștit, fără scandal, iar decizia a fost de comun acord.

Când vine vorba despre admiratoare, CRBL susține că momentan nu este asaltat de domnișoare care își doresc să-l cunoască și nici nu își dorește. De asemenea, el nu regretă absolut deloc divorțul de mama fiicei sale.

„Oficial fac bine și în 2024. E bine ca bărbat singur, sunt foarte bine. Eu nu am avut război, a fost doar pe pace, noi am fost în uniunea noastră, nu am avut războaie. Nu sunt asaltat de admiratoare, și mai bine să nu fiu asaltat.(…) Normal că țin legătura cu Elena, vorbim în fiecare zi”, a spus CRBL, potrivit spynews.ro.

Întrebat dacă își mai dorește un copil în momentul în care își va reface viața, artistul a răspuns foarte sigur pe el că nu. „Nu, așa a fost de sus, Bărbosu așa a decis, noi doar ne-am adaptat. Nu are de unde să vină un al doilea copil, gata, nu mai vine niciun copil, atât!”, a mai spus CRBL pentru sursa mai sus-menționată.

