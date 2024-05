Cum arată ținuta purtată de Andreea Raicu la Premiile Gopo 2024. Corsetul, realizat din piesele unui calculator

Andreea Raicu s-a făcut remarcată la gala Premiilor Gopo 2024, eveniment care a avut loc luni seară, la Teatrul Național din București.

Andreea Raicu a făcut furori la Premiile Gopo 2024 cu ținuta aleasă. Ea a îmbrăcat o rochie neagră, lungă, iar corsetul era accesorizat cu piese dintr-un calculator.

„La @premiilegopo, la invitația @environ.romania , am purtat o piesa care spune o poveste foarte importanta. Creat dupa un concept gandit de Environ, topul realizat de @katerinimou este mai mult decat un fashion statement, este un manifest al bunului simt pe care il datoram naturii pentru tot ce ne ofera ea.

Natura ne invata sa ne luam timp, sa avem rabdare cu noi, ne ajuta sa fim creativi, sa avem incredere in procesul nostru de crestere, sa fim recunoscatori pentru ce avem. Natura ne hraneste, ne imbraca, ne adaposteste. Ne bucuram de ea cu toate simturile noastre si inapoi avem a-i da un singur lucru: respectul de a actiona responsabil.

Iubesc mesajul campaniei @environ.romania care schimba paradigma prin acest top superb accesorizat cu piese reciclate de la aparate electronice scoase din uz. Este uimitor cum ceva considerat „deseu” poate fi transformat intr-o opera de arta vestimentara care sa poarte un mesaj atat de puternic ✨.

Multumesc @environ.romania si @katerinimou pentru piesa creata din iubire fata de natura.

Felicitari @premiilegopo pentru evenimentul reusit si momentele emotionante, Oana Bujgoi Giurgiu si Tudor Giurgiu pentru cele 10 statuete cu care a plecat filmul „Libertate”, inclusiv pentru „Cel mai bun lungmetraj”????????????????.

In final, va rog, intrati pe pagina Asociatiei Environ Romania care se ocupa de reciclarea deseurilor electronice si urmariti comunicarile si campaniile lor ????. Iar daca aveti aparate electronice prin casa pe care nu le mai folositi, care stau uitate prin sertare de ani de zile, oferiti-le o noua viata si mergeti cu incredere la ei pentru reciclare.”, a transmis vedeta și pe Facebook.

Sursa: Tabu.RO