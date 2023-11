Cu cine ar participa Mihai Morar la „America Express”. Nu l-ar lua coleg pe Daniel Buzdugan

Mihai Morar a primit în urmă cu câțiva ani propunerea de a participa la „America Express”. Atunci a refuzat, însă acum recunoaște că e tentat să plece în marea aventură.

Spune că acum e tentat să plece în aventură, dar nu alături de Daniel Buzdugan, bunul lui prieten și coleg la radio. Aflat la evenimentul Iulianei Tudor, care și-a lansat cartea, prezentatorul a spus că ea e vedeta cu care ar participa.

„Cred că este singurul proiect la care mi-ar plăcea să merg. Anii trecuți a fost cât pe ce să se întâmple, dar nu s-a întâmplat… Cine știe? Un om pe sufletul meu cred că se va găsi pe lumea asta, cu care să merg. Cu Buzdugan? Nu! Nu aș merge la America Express. Cu Iuliana Tudor mă duc la America Express!”, a spus Mihai Morar pentru Playtech.

În martie, Mihai Morar a filmat pentru podcastul lui cu Mona Segall și Robert Lionte, producători la „America Express”. Acolo, cei doi au dat detalii despre sezonul show-ului care e difuzat acum de la Antena 1. „Următorul sezon va fi tot America Express”, a spus Mona Segall.

„Ce echipă v-ați fi dorit să o aveți și nu ați reușit?”, a întrebat-o Mihai Morar pe Mona Segall, care a răspuns clar și rapid, fără să stea prea mult pe gânduri: „Delia”.

„Care pare că e făcută pentru formatul ăsta! Și nu a reușit niciodată! Dar Delia cu soțul sau Delia cu…”, a completat Mihai Morar, care nu a participat nici el la „America Express”. Mona Segall a justificat faptul că Delia nu participă la emisiune pentru că are un program încărcat, iar emisiunea ține și două luni.

„Delia cu soțul. Și până la urmă Delia cu oricine, dar… sau Delia cu sora. Și cu mama. Dar nu am reușit! E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. Asta e problema! Cred! Și se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care noi o să putem merge de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: Rezervă-ți astea două luni”, a explicat producătoarea show-ului difuzat la Antena 1.

Sursa: Tabu.RO