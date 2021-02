[ Paradis Paradis ] Târg de viniluri în București

Prima ediție din acest an a Târgului de viniluri „Paradis Paradis” se va desfărșura în perioada 6-7 februarie, la Krănuț.

O ediție atotcuprinzătoare la care va fi aproape imposibil să nu îți găsești albumele preferate. De la hip hop, disco, rock & jazz, dub, reggae sau funk până la techno, house și electro, Târgul de viniluri Pardis Paradis anunță o gamă foarte bogată și variată de albume muzicale.

Din oferta târgului vor face parte și foarte multe noutăți față de ediția precedentă: Thievery Corporation, MF Doom, Swans, Jeru The Damaja, Cymande, Chemical Brothers, Misfits, Sigur Ros, Wu-Tang Clan, The Residents, The Fall, Sex Pistols, Lonnie Liston Smith, DJ Shadow The Residents, Cypress Hill, St. Germain, The Velvet Underground, The Roots, Bonobo, Ariel Pink Haunted Graffiti și mulți alții.

Pentru cei curioși să descopere muzică nouă, la târg vor exista și trei pick-up-uri pregătite special pentru audiție. Expozanții acestei ediții sunt: Fonoteca Paradis, Misbits, MadPiano și Alexandru Draganescu.

Evenimentul are loc la Krănuț, Calea Mosilor nr. 91, pe 6 și 7 februarie, de la 12:30 la 19:30. În baza prevederilor legale pentru prevenția răspândirii virusului COVID-19, accesul va fi permis unui număr de maximum 10 persoane concomitent. Purtarea măștii de protecție este obligatorie.