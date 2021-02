Netflix | Ce e nou în februarie

Seriale, filme, documentare. În februarie 2021, Betflix își actualizează catalogul de producții cu noutăți mult așteptate.

Pregătește-te de Tribes of Europa, cea mai nouă producție SCI-FI, venită de la producătorii serialului DARK, cu Ana Ularu în distribuție; Malcolm & Marie, un film de Sam Levinson, cu și despre dragoste, cu Zendaya și John David Washington în rolurile principale; To All the Boys: Always and Forever, ultima parte din trilogia bazată pe romanele lui Jenny Han.

Tot ce e nou pe Netflix România în februarie 2021

Din 1 februarie

1917

A Cinderella Story

Bureau of Magical Things: Season 1

Desperado

Four Brothers

Lights Out

Little Man

Modern Family: Season 11

Rosemary’s Baby

Baby Shaft

Stardust

Team America: World Police

The Gentlemen

The House Arrest of Us: Season 1

Valentine’s Day

Zig & Sharko Season 3

Din 2 februarie

Kid Cosmic (program original Netflix pentru copii și familie) – În acest serial animat produs de creatorul animației „Fetițele Powerpuff”, un băiat straniu și inventiv capătă superputeri după ce găsește cinci inele cosmice.

Mighty Express: Season 2 / Mighty Express: Sezonul 2 (program original Netflix pentru copii și familie) – Trenurile Mighty Express își continuă misiunile minunate, transportând oase gigantice de dinozaur și o caracatiță micuță sau căutând comori secrete.

Tiffany Haddish Presents: They Ready: Season 2 / Tiffany Haddish prezintă: Sunt pregătite! Sezonul 2 (stand-up original Netflix) – Tiffany Haddish invită pe scenă un nou grup de comedieni, fiecare cu propriul tip de umor și viziune comică asupra vieții, ilustrate în fața unui public mascat.

(stand-up original Netflix) – Tiffany Haddish invită pe scenă un nou grup de comedieni, fiecare cu propriul tip de umor și viziune comică asupra vieții, ilustrate în fața unui public mascat. Men on a Mission: 2020

Din 3 februarie

All My Friends Are Dead / Toți prietenii mei au murit (film original Netflix) – La o petrecere de revelion, un grup de prieteni trece prin evenimente amețitoare, care aduc la lumină secrete, frâng inimi și au un deznodământ șocant.

Black Beach (film original Netflix) – Un avocat cu un viitor promițător se vede obligat să-și înfrunte trecutul atunci când acceptă să negocieze cu un răpitor care i-a fost prieten.

Firefly Lane / Aleea cu licurici (serial original Netflix) – Tully și Kate fac cunoștință în copilărie pe Aleea cu licurici și devin prietene de nedespărțit, la bine și la rău, vreme de 30 de ani.

(serial original Netflix) – Tully și Kate fac cunoștință în copilărie pe Aleea cu licurici și devin prietene de nedespărțit, la bine și la rău, vreme de 30 de ani. Fukrey Boyzzz: Season 1

Din 5 februarie

Hache: Season 2 / H: Sezonul 2 (serial original Netflix) – Un an mai târziu, H are ocazia de a pune pe picioare un laborator de producție de heroină, dar conspirația asociaților și o rudă care face probleme îi complică planurile.

Invisible City / Orașul invizibil (serial original Netflix) – În timp ce anchetează o moarte misterioasă, un bărbat este antrenat în lupta dintre lumea oamenilor și un tărâm populat de creaturi mitologice.

Little Big Women / Femei cu cerul pe umeri (film original Netflix) – O familie se confruntă cu decesul tatălui înstrăinat și cu rămășițele vieții pe care a trăit-o departe.

Malcolm & Marie / Malcolm și Marie (film original Netflix) – Tensiunea acidă și dezvăluirile dureroase dintre un cineast și iubita lui după premiera filmului creat de el îi vor obliga să-și reevalueze relația și sentimentele.

(film original Netflix) – Tensiunea acidă și dezvăluirile dureroase dintre un cineast și iubita lui după premiera filmului creat de el îi vor obliga să-și reevalueze relația și sentimentele. Space Sweepers / Gunoierii spațiali (film original Netflix) – În căutare de gunoaie spațiale și visuri îndepărtate în anul 2092, patru inadaptați dezgroapă secrete explozive când încearcă să vândă un umanoid picat din cer.

Strip Down, Rise Up / Dezbracă-te și dezbară-te (documentar original Netflix) – Dorind să-și recapete încrederea în sine și controlul asupra vieții, câteva femei explorează îmbinarea mișcării și a sensului în cadrul unui program de dans la bară.

The Last Paradiso / Ultimul Paradiso (film original Netflix) – În Italia anilor ’50, un spirit liber și pasional visează la iubire, dreptate și o viață mai bună până când o idilă interzisă pune totul în pericol. Bazat pe fapte reale.

The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity / Maestrul Yin-Yang: Visul eternității (film original Netflix) – Un șarpe demonic se trezește la viață, iar maeștrii Yin-Yang trebuie să dezlege misterul unei crime și să lupte împotriva unei conspirații întunecate la curtea regală.

Din 7 februarie

The Blacklist: Season 8

Din 9 februarie

Men on a Mission: 2020

Din 10 februarie

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel / Locul crimei: Dispariția de la Cecil Hotel (documentar original Netflix) – Cecil Hotel atinge notorietatea maximă în momentul dispariției Elisei Lam. Tenebrele istoriei crimei, de la creatorul serialului „Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes”.

News of the World / Noutăți din lumea largă (film original Netflix) – Un veteran al Războiului Civil American care călătorește din oraș în oraș citind știrile străbate Texasul pentru a duce o fetiță orfană la noua ei casă.

Run On / Aleargă! (serial original Netflix) – Un atlet faimos își setează propriul ritm și își urmează inima după ce cunoaște o traducătoare de filme și se abate de la traseul prestabilit al vieții sale.

The Misadventures of Hedi and Cokeman / Ghinion de neșansă cu Hedi și Cokeman (film original Netflix) – O comedie vulgară bazată pe serialul web, în care doi dealeri disfuncționali își folosesc legăturile de familie pentru a-și revigora afacerea cu droguri din Paris.

Din 11 februarie

Capitani (serial original Netflix) – Detectivul Luc Capitani investighează moartea misterioasă a unei adolescente după ce trupul ei e găsit într-o pădure de lângă un sat din nordul Luxemburgului.

Layla Majnun (film original Netflix) – Aflată în Azerbaidjan, Layla, o profesoară din Indonezia, se îndrăgostește de Samir, care îi admiră devotamentul. Din păcate, o căsătorie aranjată le stă în cale.

Red Dot / Punctul roșu (film original Netflix) – Într-o excursie menită să le salveze relația, un cuplu căsătorit ajunge să lupte pentru supraviețuire în sălbăticie, fugind de un necunoscut care îi vânează.

Squared Love (film original Netflix) – Un jurnalist celebru și afemeiat își reevaluează alegerile din trecut după ce se îndrăgostește de un model misterios, care duce o viață dublă.

Din 12 februarie

Buried by the Bernards / Servicii funerare Bernard (serial original Netflix) – Un reality-show în care întreprinzătoarea familie Bernard gestionează o casă de pompe funebre și ajută familiile îndurerate să le spună adio celor dragi.

(serial original Netflix) – Un reality-show în care întreprinzătoarea familie Bernard gestionează o casă de pompe funebre și ajută familiile îndurerate să le spună adio celor dragi. Hate by Dani Rovira / Ură, de Dani Rovira (stand-up original Netflix) – De pe scena Soho Theater din Málaga, actorul Dani Rovira ne prezintă viziunea sa complet sinceră, necenzurată și absurdă despre omul modern.

Nadiya Bakes / Nadiya face prăjituri (serial original Netflix) – Nadiya Hussain se întoarce în bucătărie pentru a crea torturi minunate și prăjituri delicioase, alături de alți artiști talentați în artele culinare dulci.

To All The Boys: Always And Forever / Tuturor băieților: A ta veșnic (film original Netflix) – Totul a început demult cu o scrisoare de dragoste și a devenit o poveste de iubire. Ce-i așteaptă în viitor pe Lara Jean și pe Peter?

(film original Netflix) – Totul a început demult cu o scrisoare de dragoste și a devenit o poveste de iubire. Ce-i așteaptă în viitor pe Lara Jean și pe Peter? Xico’s Journey / Călătoria lui Xico (program original Netflix pentru copii și familie) – O fată, un câine și prietenul ei cel mai bun încearcă să salveze un munte de o corporație ahtiată după aur. Ajutorul vine de acasă și de la partenerul ei patruped, Xico.

Din 14 februarie

The Blacklist: Season 8

Din 15 februarie

The Crew / Echipa NASCAR (serial original Netflix) – Șeful echipajului dintr-un garaj NASCAR se trezește în conflict cu membri ai generației Y, care pun bază pe tehnologie și urmează să modernizeze echipa. Cu Kevin James.

Bigfoot Junior

Into the Wild

The Last Castle

The Prince & Me 3: A Royal Honeymoon

The Prince & Me 4: The Elephant Adventure

Din 16 februarie

Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie / Tehnici personale de supraviețuire: Animale fugare (program original Netflix pentru copii și familie) – Gardul din jurul unui sanctuar pentru animale din Africa de Sud ajunge brusc să nu mai funcționeze, iar Bear Grylls este chemat în ajutor. Un program special interactiv.

American Pie 2

American Pie Presents: Band Camp

American Pie Presents: Beta House

American Pie Presents: The Naked Mile

Anna Karenina

As Above, So Below

Back to the Future

Bean: The Ultimate Disaster Movie

Beyond the Lights

Jurassic Park

Jurassic Park III

Jurassic World

Mamma Mia!

Men on a Mission: 2020

Paul

Red Dragon

Repo Man

Scarface

Seventh Son

Ted 2

The 40-Year-Old Virgin

The Break-Up

The Chronicles of Riddick

The Danish Girl

The Debt

The Dilemma

The Frighteners

The Last House on the Left

The Stanford Prison Experiment

Van Helsing

Din 17 februarie

Behind Her Eyes / Prin ochii ei (serial original Netflix) – O mamă singură e atrasă într-un joc psihologic parșiv atunci când începe o aventură cu șeful ei psihiatru și se apropie și de soția lui enigmatică.

MeatEater: Season 9 Part 2 / Carnivorul: Sezonul 9: Partea 2 (serial original Netflix) – Steve decide să vâneze cerb-catâr, rață, curcan sălbatic, urs și elan de-a lungul călătoriilor sale prin inima Statelor Unite, în cele mai faimoase locuri de vânătoare.

Din 18 februarie

Thus Spoke Kishibe Rohan (anime original Netflix) – Un creator de manga faimos este implicat în evenimente paranormale în timpul cercetărilor sale: Kishibe Rohan vizitează Italia, intră în faliment și multe altele.

Eeb Allay Ooo!

Din 19 februarie

I Care A Lot / Chiar îmi pasă (film original Netflix) – O femeie desemnată tutore legal pentru bătrânii de la un azil descoperă că una dintre clientele ei ideale nu e cine pare a fi.

(film original Netflix) – O femeie desemnată tutore legal pentru bătrânii de la un azil descoperă că una dintre clientele ei ideale nu e cine pare a fi. Tribes of Europa / Triburile Europei (serial original Netflix) – În 2074, trei frați și surori vor să schimbe soarta Europei, după ce o catastrofă globală a lăsat în urmă o puzderie de microstate care luptă pentru dominație.

Din 20 februarie

Classmates Minus (film original Netflix) – Calvarul bărbaților de vârstă mijlocie e ilustrat cu ajutorul poveștilor diferite, dar interconectate ale patru liceeni care se confruntă cu probleme personale distincte.

Din 21 februarie

The Blacklist: Season 8

Din 23 februarie

Brian Regan: On The Rocks (stand-up original Netflix) – Un nou spectacol special de stand-up oferit de Brian Regan.

Lovestruck in the City / Dragoste urbană (serial original Netflix) – După o aventură la malul mării, un arhitect pătimaș se îndrăgostește de o femeie cu spirit liber și decide să o reîntâlnească pe străzile din Seul.

Pelé (documentar original Netflix) – Un documentar despre povestea faimosului fotbalist Pelé, dorința lui de a atinge perfecțiunea și statutul legendar care i-a fost atribuit de-a lungul timpului.

Men on a Mission: 2020

Din 24 februarie

Canine Intervention / Intervenție canină (serial original Netflix) – Un renumit dresor de câini își folosește metodele și tehnicile unice pentru a rezolva problemele de comportament ale unor patrupezi de rase diferite.

(serial original Netflix) – Un renumit dresor de câini își folosește metodele și tehnicile unice pentru a rezolva problemele de comportament ale unor patrupezi de rase diferite. Ginny & Georgia / Ginny și Georgia (serial original Netflix) – După ce petrec ani de zile pe fugă, o mamă și fiica ei adolescentă încearcă să-și creeze o viață normală în Noua Anglie. Din păcate, trecutul mamei le amenință viitorul.

Din 25 februarie

Geez & Ann (film original Netflix) – O fată sensibilă și independentă se îndrăgostește de un tip fermecător și misterios, dorindu-și ce-și dorește toată lumea într-o relație: iubire și dedicare.

High-Rise Invasion / Invazie din cer (anime original Netflix) – O adolescentă este teleportată pe un acoperiș înalt, unde trebuie să aleagă între patru opțiuni periculoase și să lupte pentru supraviețuire.

Din 26 februarie

Crazy About Her / Nebun după ea (film original Netflix) – După o noapte toridă împreună, Adri descoperă că singura șansă de a o revedea pe Carla este să devină pacient la centrul psihiatric unde este internată.

The Girl on the Train (film original Netflix)

Din 27 februarie

A Love So Beautiful / O dragoste ca-n povești (serial original Netflix) – O adolescentă îndrăgostită descoperă toate fațetele iubirii, iar relația cu vecinul ei se transformă pe măsură ce ei se maturizează.

Din 28 februarie