Cum a reacționat Adela Popescu după ce soțul ei a postat o fotografie cu ea nemachiată

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și chiar dacă sunt împreună de mulți ani, se iubesc ca în prima zi. Niciodată nu uită să-și demonstreze aceste sentimente puternice, prin diferite gesturi mici.

Recent, prezentatorul a publicat o fotografie cu soția sa nemachiată. Acesta și-a înștiințat fanii de faptul că vedeta nu și-a dat aprobarea pentru ca el să facă publică acea poză și, cu toate acestea, a ales să distribuie public, alături de un mesaj extrem de emoționant.

„Este la filmare pentru retreat_vamaveche. Așa că i-am trimis mesaj. Am întrebat-o daca este ok să postez poza asta. Nu a văzut mesajul. Dar nu-mi pasă. Când va fi să vadă, o să citească ce-am mai scris. Că este una dintre instantaneele mele preferate cu ea. Obosită, nemachiată, superbă! ❤️”, a scris el în descrierea fotografiei.

Adela Popescu a declarat că nu știa de gestul soțului ei, dar, chiar dacă nu i-a plăcut poza, nu s-a supărat pe el, pentru că nu a fost rău intenționat.

„I-am zis: „Dar tu o poză mai frumoasă nu puteai să găsești?” Pe mine m-a emoționat ce a postat el, ce a scris el m-a emoționat tare, dar la poză am zis „Hai, măi iubire. Cu petele alea pe față?”. Și mi-a zis că eu așa sunt, asta sunt și am zis ok, bine. Probabil că dacă mă supăram, ar fi șters-o, dar nu se pune problema, îți dai seama”, a declarat Adela Popescu, pentru Spectacola.

Sursa: Tabu.RO