Anna Lesko și-a împărtășit rețeta secretă de cozonac

Anna Lesko este o gospodină desărvârșită, frumoasă și extrem de pricepută în bucătărie. Dovadă stau zecile de rețele culinare pe care le-a pregătit în acest an și pe care le-a prezentat pe contul ei de Instagram.

Și cum în perioada sărbătorilor, rețeta de cozonaci este nelipsită din căutările Google, Anna împărtășește cu fanii ei propria rețetă de cozonaci. Artista a făcut furori pe Instagram cu cozonacii pe care i-a pregătit după o rețetă proprie.

Iar gospodinele care vor să vadă rețeta Annei, pot urmări clipul postat de artistă, în care aceasta prezintă pas cu pas rețeta ei tradițională.

„E un mix de metode de la bunica ucraineancă, de la părinți, de la o mătușă. Am luat de la toți câte ceva și am făcut propria rețetă, așa cum îmi place mie”, le-a spus Lesko prietenilor virtuali, în timp ce frământa de zor aluatul, machiată și purtând un maieu sexy.

Artista a cernut mai întâi făina, nu o dată, ci de 3-4 ori! „Pentru aluat, am folosit 1 kg de făină, 500 ml de lapte călduț, 7 gălbenușuri, 50 g drojdie, 400 g zahăr, 100 g unt, coaja de la o portocală și o lămâie, un praf de copt și esență de vanilie. Mai întâi am pus în mijlocul făinii drojdia, un pic de zahăr și 150 ml de lapte. Am lăsat 15 minute să se topească, timp în care am blenduit gălbenușurile cu zahărul, am pus și restul ingredientelor și am amestecat”, explică ea.

Pentru umplutură, a folosit: 500 g nuci zdrobite, zahăr după gust, 100 g cacao, vișine în suc propriu, gem de prune, stafide și albușurile de la cele 7 ouă (bătute cu zahăr). A împărțit aluatul în două, a întins fiecare parte, a uns-o cu umplutură, a rulat și pus în tavă. Iar la final, Anna Lesko a scos din cuptori doi cozonaci rumeni, numai buni de savurat cu un pahar de lapte.

Timp de coacere 50-60 min, la 180 de grade.