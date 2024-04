Cum o copiază iar Lavinia Pîrva pe Andreea Marin

Asemănarea dintre Andreea Marin şi Lavinia Pîrva a fost evidentă încă de când Ştefan Bănică s-a recăsătorit cu artista.

Lavina Pîrva pare că o copiază pe Andreea Marin din nou. Deși niciuna nu a vorbit despre o oarecare competiție între ele, cei care le urmăresc consideră că artistei îi place să se compare cu fosta soție a soțului ei, Ștefan Bănică Jr.

Zilele trecute, Andreea Marin se lăuda că a slăbit 20 de kilograme și că încape, din nou, în hainele pe care le purta în liceu. Prezentatoarea a slăbit atât de mult încât îi poartă hainele fiicei sale, Violeta, în vârstă de 16 ani, cu care are o relație nemaipomenită și care, din când îi când, îi mai „fură” și ea, la rândul său, hainele pe care le purta în adolescență mama ei.

„Înainte purtam la haine mărimea 44-46, iar acum am ajuns la măsurile 38-40, în funcție de croiala vestimentațiilor. Am slăbit trei numere. Violetei îi vin acum hainele mele din liceu și e plăcut să vezi asta. Îmi place că am ajuns la greutatea de odinioară”, a declarat Andreea Marin, pentru Viva.

Acum, nici Lavinia Pîrva, soția fostului soț al Andreei Marin, nu se lasă mai prejos. Dacă Andreea Marin s-a fotografiat într-un top de piele cambrat pe trupul tonifiat, partenera de viață a lui Ștefan Bănică s-a filmat dansând în dormitor, într-o ținută lejeră, cu maieul ridicat pentru a-și arăta abdomenul sculptat.

„Efortul de a nu mai mânca orice prăjitură care îmi apare în față parcă începe să se vadă”, a menționat Lavinia Pîrva în postarea ei de pe Instagram.

