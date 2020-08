Cum să tratezi corect cicatricile provocate de acnee, potrivit dermatologilor

O parte importantă în tratarea cicatricilor post-acneice este în primul rând înțelegerea a ceea ce sunt. În al doilea rând, este important să știm că există mai multe tipuri, în funcție de mărimea, forma și conturul lor.

În funcție de severitatea acneei, cicatricile pot afecta nu numai stratul superior al pielii, ci și straturile mai profunde. Când inflamația scade și pielea încearcă să se vindece, țesutul cicatricial se poate dezvolta. Acneea severă poate duce la cicatrici. Cicatricile cauzate de acnee trebuie diferențiate de semnele superficiale ale acneei, cum ar fi petele brune sau roșii. Dacă sunt lăsate netratate, cicatricile sunt permanente și provoacă hiperpigmentare sau pete roșii persistente (eritem).

Primul sfat pentru a scăpa de cicatricilor acneice este să începeți cu prevenirea acneei. Începeți prin controlul și tratarea acneei în primul rând – altfel s-ar putea să creați doar mai multe cicatrici. Odată ce acneea este sub control, este recomandabil să se facă tratamente suplimentare pentru a trata cicatricile rămase. Pentru a reduce inflamația produsă de acnee, folosiți produse cu acid salicilic și extract de scoarță de salcie, astfel încât această să se vindece mai repede. Experții recomandă și prebiotice, polizaharide, gălbenele și salvie.

Vitamina C, un aliat de preț pentru pielea ta

Acneea are efecte diferite asupra diferitelor tonuri ale pielii, ceea ce trebuie luat în considerare atunci când identificăm și tratăm urme și cicatrici ale acneei. Acneea tinde să lase pete roșii pe tenurile deschise, în schimb ce pe pialea închisă la culoare sau mai bronzată apar pete maronii. Unul dintre cele mai eficiente tratamente topice pentru decolorarea petelor este un ser de vitamina C, fortificat cu antioxidanți, care protejează pielea de radicalii liberi nocivi care apar în urma expunerii la soare, în timp ce o luminează, reducând aspectul de pete întunecate. În plus, retinolul – un derivat al vitaminei A, care este unul dintre cei mai importanți nutrienți ai organismului pentru creșterea metabolismului celular și stimularea producției de colagen – poate ajuta la decolorarea petelor atunci când este încorporat cu atenție și treptat în rutinele de îngrijire a pielii.

Terapie laser pentru acnee

Din păcate, odată ce acneea lasă cicatrici, ele sunt permanente. În acest caz, tratamentele laser profesionale împreună cu tratamentele locale pot oferi rezultate maxime în îmbunătățirea aspectului. Terapia fotodinamică poate fi utilizată pentru a reduce inflamația în acneea activă, în timp ce laserele vasculare și tratamente cu bandă largă, cum ar fi lasere cu coloranți pulsativi sau IPL (lumină intensă pulsată) pot fi utilizate pentru a îmbunătăți pigmentarea post-inflamatorie. Laserele de resurfacing sunt unele dintre cele mai bune tratamente pentru cicatricile post-acneice, în special cicatricile adânci. Pentru cicatricile hipertrofice sau keloide, dermatologii vor folosi adesea lasere vasculare sau lasere de suprafață în combinație cu cortizon local sau injecții cu cortizon intraralional (adică injecții direct în cicatrice) pentru a îmbunătăți aspectul pielii.