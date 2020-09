Dana Rogoz la 35 de ani! Ce mesaje a publicat la aniversare

Cea mai cunoscută actriță, care și-a trăit copilăria și adolescența pe platourile de filmare și în față camerelor de filmat, este cu siguranță Dana Rogoz. Acesta a împlinit 35 de ani pe 26 septembrie și cu această ocazie a publicat câteva mesaje pe rețelele de socializare.



Cu o zi înainte de a împlini 35 de ani fosta Abramburica sau Dana Rogoz a publicat pe paginile ei de socializare următorul mesaj: “Ultima zi de la 34 de ani. E momentul bilanțului. Deși parcă mă cuprinde o ușoară stare de melancolie – cred că de la simplu fapt că împlinirea celor 35 de ani se întâmplă, totuși, în pandemie, recunosc că sunt mândră de felul în care am trăit la 34 de ani. A fost un an intens, cu foarte multe realizări și împliniri profesionale, cu surprizele și greutățile pandemiei, dar și cu imensă bucurie de a o aduce pe lume pe fetiță mea. Mă uit la ei și știu de ce sunt “, a scris simpatică actrița care anul acesta a devenit mama a două oară. Apoi, a mai revenit cu un mesaj mai scurt lîngă o imagine foarte sexy: “Opa! Azi m-am trezit că am 35 de ani. Mulțumesc tuturor pentru urări și gânduri bune. Să vi se întoarcă înzecit!”, a mai scris Dana Rogoz.