Sore a câștigat primele ei competiții sportive

Puțini știu că Sore Mihalache, pe numele ei de scenă Sore, este pe lîngă o interpretă talentată și o actriță și regizoare extrem de talentată. Și în același timp este soție și mama unei fetițe frumoase foc dar și o sportivă desăvârșită, căreia îi place competiția în orice domeniu.

Iar în acest weekend Sore a publicat pe profilele ei de socializare un mesaj în care povestea că a făcut sport și a și câștigat. “Astăzi am cunoscut o altfel de emoție.

Am participat la prima mea competiție sportivă (de amatori) și am reușit să câștig 2 meciuri din 3, ceea ce înseamnă că voi juca în semifinală. Eu m-am apucat de tenis în mai, nu e mult timp de atunci, dar cred că perseverența e o caracteristică a scorpionului, pentru că așa de tare mi-a plăcut, încât am vrut să fac antrenament zilnic. Ce vreau să spun este că nu cred că e niciodată prea târziu să îți descoperi o pasiune nouă, să te apuci de un sport sau pur și simplu să îți testezi limitele”, a scris îndrăgita solistă pe paginile ei de socializare.