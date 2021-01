Adina Alberts are o soră măicuţă. Cum arată Daniela și ce a convins-o să se călugărească

Adina Alberts are o soră măicuţă. Daniela-Elena este cu doi ani mai mică decât vedeta, iar pe vremea când avea 26 de ani, a decis să fie mai aproape de Dumnezeu şi s-a călugărit.

Vestea a şocat întreaga familie, care a acceptat cu greu decizia luată de Daniela, însă “a învăţat să o respecte”.

Recent, medicul estetician a postat pe reţelele de socializare o imagine, în care apare alături de Daniela, despre care spune că este „inspirația și energia ei”.

„Daniela-Elena, sora mea! Este cu doi ani mai mică decât mine. La 26 de ani, după ce a terminat Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, și a făcut și doi ani de Cibernetică la ASE București, a decis să urmeze ACEST drum în viață. Ea este inspirația și energia mea!„, a scris Adina Alberts pe pagina sa de Facebook.

Daniela-Elena este cu doi ani mai mică decât Adina Alberts

„Am crescut impreuna. Am traversat perioada adolescentei impreuna, in general ne-am impacat bine si ne-am sustinut in toate. Recunosc ca este mai inteligenta decat mine.

La 26 de ani, timpul s-a oprit in loc pentru ea! Dar si pentru noi, ca familie! Greu ne-am regasit, greu am inteles alegerea facuta de ea! De fapt, sincer, nu am inteles-o niciodata doar ca am invatat sa o respectam si sa ne bucuram de linistea ei sufleteasca! Si indiferent de orice, este fiica, sora, cumnata si matusica noastra draga -„matusica Danana“!”, spunea medicul anul trecut.