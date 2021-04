Familia Gucci, revoltată de filmul biografic cu Lady Gaga

Cele câteva imagini de pe platourile de filmare ale House of Gucci care au apărut pe rețelele de socializare nu i-au încântat pe moștenitorii casei italiene. Aceștia cred că filmul, regizat de Ridley Scott, „fură identitatea” familiei lor.

Filmul biografic House of Gucci continuă să atragă atenția pe rețelele de socializare. Dacă imaginile de la filmări în care apar Lady Gaga și Adam Driver i-au făcut nerăbdători pe fani, din partea familiei Gucci, atmosfera este mai puțin entuziastă. Adaptat după cartea The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden, publicată în 2001, lungmetrajul are ca temă asasinarea din 1995 a magnatului de modă Maurizio Gucci (interpretat de Adam Driver), orchestrat de fosta sa soție Patrizia Reggiani (interpretată de Lady Gaga).

„Suntem cu adevărat dezamăgiți. Vorbesc în numele familiei”, a declarat miercuri Patrizia Gucci, una dintre verișoarele lui Maurizio. „Fură identitatea unei familii pentru a obține profit, pentru a crește venitul sistemului Hollywood. Familia noastră are o identitate, o viață privată. Putem vorbi despre orice. Dar există o graniță care nu poate fi trecută”, continuă ea. Considerând filmul intruziv, Patrizia Gucci a spus că a contactat-o ​​pe soția regizorului, Giannina Facio, cu scopul de a discuta despre acesta..

Un casting care nu-i place

Dincolo de complot, familia Gucci pune la îndoială alegerea actorilor. Pe lângă Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto și franțuzoaica Camille Cottin, filmul îi are în distribuție pe Robert DeNiro și Al Pacino. Dar fizicul actorului lui „Scarface”, care va juca rolul lui Aldo Gucci, unchiul lui Maurizio, deranjează. „Bunicul meu era un bărbat foarte frumos, ca toți Gucci, foarte înalt, cu ochi albaștri și foarte elegant. El este interpretat de Al Pacino, care nu este foarte înalt, și acolo este prezentat ca fiind gras, mic, cu adevărat urât. Este păcat, pentru că Al Pacino nu seamănă deloc cu el”, a spus Patrizia Gucci.

În ceea ce-l privește pe tatăl acestuia din urmă, Paolo Gucci, interpretat de Jared Leto, are o chelie avansată și păr neîngrijit. O imagine care nu corespunde amintirilor fiicei sale: „Oribil, e oribil. Mă simt mereu jignită”, a comentat ea. Moștenitoarea a spus că familia ei va decide ce măsuri să ia după ce va vedea filmul. Lansarea peliculei este programată pentru toamna anului 2021, dată care va marca centenarul brandului italian.