Tratamente de înfrumusețare: ingrediente care nu trebuie amestecate

Pentru a avea o piele frumoasă , multe femei investesc în mai multe tratamente de înfrumusețare. Este un lucru foarte bun! Dar, înainte de a stabili o rutină de îngrijire a pielii, cel mai bine este să știți ce combinații de ingrediente trebuie evitate.

Dacă doriți să combateți petele și acneea, este recomandat să optați pentru produse cosmetice pe bază de acizi fructiferi (AHA). Cu toate acestea, amintiți-vă că unii acizi nu pot fi amestecați cu substanțe eficiente în îndepărtarea celulelor moarte ale pielii (cum ar fi retinolul sau vitamina A). În mod clar, acidul glicolic și retinolul nu trebuie amestecate. Combinate, pot irita pielea și o pot face mai sensibilă la razele UV.

De asemenea, nu puteți amesteca vitamina C cu retinol. De ce? Deoarece vitamina C are un pH acid. Combinată cu retinol (vitamina A), vitamina C își va pierde eficacitatea. În plus, retinolul elimină celulele moarte ale pielii, în timp ce vitamina C ușurează pielea. Prin urmare, combinația acestor două ingrediente active poate irita și usca pielea. În cele din urmă, nu puteți amesteca vitamina C cu anumiți acizi (în special glicolici și salicilici). Acest tip de combinație poate slăbi pielea (descuamare, sensibilizare a pielii).

Tenul – cum îl îngrijim primăvara?

Tenul nostru are nevoie de o îngrijire specifică în fiecare anotimp. Și, pentru că deja e primăvară, astăzi vom vorbi despre câteva dintre regulile de bază pentru a avea un ten frumos și sănătos.

Cele mai importante reguli

Exfolierea este o procedură mecanică de îndepărtare a celulelor moarte de pe suprafața pielii.

Exfolierea mecanică se poate realiza prin gomaj sau prin microdermabraziune.

Gomajul folosește creme sau geluri ce conțin mici particule abrazive (ex.: zahăr, granule de cafea, mălai) ce favorizează îndepărtarea celulelor moarte de pe suprafața pielii. Se recomandă efectuarea gomajului de 2 ori pe săptămână în cazul tenului normal/gras și o dată pe săptămână în cazul tenului sensibil. În cazul persoanelor cu piele sensibilă sau cu diverse afecțiuni ale pielii este recomandată vizita la medicul dermatolog, deoarece tratamentele folosite de acesta au loc după o analiză prealabilă a pielii și adaptarea (personalizarea) procedurilor și tratamentelor la fiecare tip de problemă cutanată a pacientului, prevenind astfel iritarea pielii și ameliorând până la vindecare totală sau parțială a afecțiunilor existente .

Microdermabraziunea – este o procedură mult mai recomandată decât gomajul pe care îl facem acasă, tocmai pentru că este realizată de medicul dermatolog. Aceasta permite o exfoliere în profunzime a pielii, lucru pe care gomajul pe care îl facem acasă nu are capacitatea să îl facă. Microdermabraziunea se realizează în cabinetul medicului dermatolog, fiind adaptată fiecărui tip de ten, în funcție de necesitățile acestuia și, mai ales, după o atentă analiză a tipului de piele al pacientului. Microdermoabraziunea este recomandată o dată la 3-4 săptămâni, în funcție de necesitățile și tipul tenului fiecărui pacient.

Hidratarea pielii. Tranziția de la iarnă la primăvară impune și schimbarea produselor de hidratare a pielii. Se recomandă trecerea de la produsele dermatocosmetice de tip cremă, ce au la baza substanțe grase, ce asigura protecția și hidratarea pielii pe perioada sezonului rece, la produse de tip loțiune sau seruri ce au o consistență mai fluidă și ofera o hidratare mai lejeră a pielii. Folosirea unui produs nepotrivit, mult prea hidratant, produce obstrucția porilor, seboree (ten gras, care ”lucește”) și chiar acnee.

Infuzia cu oxigen și substanțe nutritive se realizează doar de către medicul dermatolog, în cabinetul acestuia. În mod uzual, infuzia cu oxigen și substanțe nutritive se realizează după analiza tipului de ten al pacientului și microdermabraziune. Este tot o procedură care se realizează în profunzime și aduce aportul necesar de hidratare și substanțe nutritive necesare fiecărui tip de ten.

Înlocuiește produsul de curățare al tenului. Creșterea temperaturii și a umididății favorizează producția de sebum. Pentru a evita seboreea în zona centro-facială (zona T) se recomandă utilizarea unui produs de curățare astringent, ce permite o degresare mai puternică a pielii – pentru persoanele cu ten normal / gras, în timp ce persoanele cu ten uscat / sensibil vor continua cu același produs.

Aplică (și reaplică!) produsele de fotoprotecție! Produsele de fotoprotecție trebuie aplicate pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. Odată cu venirea primăverii, fotoprotecția este obligatorie în rutina noastră de îngrijire. Utilizarea ei prevenie arsurile solare și fotoîmbătrânirea pielii. Se recomandă cremele de fotoprotecție cu SPF>30, aplicate dimineața – ca bază de machiaj – și reaplicate pe parcursul zilei, la un interval de 2-3 ore.

Dieta, odihna și hidratarea sunt esențiale pentru o piele sănătoasă. Consumă zilnic cele 5 fructe și 5 legume, bea 8 pahare de apă pe zi, respectă rutina de îngrijire a pielii și rezultatele nu vor întârzia să apară.