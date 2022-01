George Burcea, reacție incredibilă după ce a aflat verdictul în dosarul consumului de droguri

George Burcea trebuie să plătească o amendă penală care se ridică la suma de 16.000 de lei, după ce a fost judecat pentru conducerea sub influența substanțelor interzise.

El va fi nevoit să plătească și 2.100 de lei, reprezentând cheltuielile de judecată.

Actorul a confirmat că a primit o amendă în valoare de 16.000 de lei și a oferit detalii despre cele întâmplate.

„Am văzut știri în care se scrie că am primit acea amendă de 16.000 de lei, pe care o pot contesta în 10 zile, dar în toate articolele de presă apar cu `pușcărie, pușcărie, pușcărie`. Dacă îmi dădea doi ani cu suspendare și o amendă de, spre exemplu, 1.000 de lei, se scria că Burcea a luat pușcărie. Așa, că am primit o amendă doar, tot de pușcărie se scrie. Că dacă nu o plătesc, ajung la pușcărie. Mi-a venit sentința, am de plătit doar o amendă penală, nu scrie nimic de pușcărie”, a transmis George Burcea.

George Burcea a mărturisit că va contesta decizia magistraților. Cât despre faptul că nu are dreptul de a conduce, George a dezvăluit că nu este deranjat de acest lucru întrucât iubita sa, Viviana Sposub deține permis de conducere și îl poate ajuta să ajungă în locurile în care trebuie să își desfășoare activitatea.

„Se va depune contestație. Va depune probabil și Parchetul un apel, vom face și noi același lucru, apoi se va da sentința definitivă. Plătesc și 16.000 de lei, e mai bine decât să îmi fi dat doi ani cu suspendare. Rămân cu perioada de probațiune, dar asta e, voi circula cu Uber-ul, Viviana are oricum permis, mă voi descurca”, a adăugat fostul soț al Andreei Bălan.