Irina Fodor, mesaj surprinzător pentru Bontea, Dumitrescu şi Scărlătescu: „Nu am scăzut 3, ci am adunat 1!”

Prima ediție a noului sezon “Chefi la cuțite”, difuzată luni seară, a venit cu o mulțime de schimbări și surprize.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au fost înlocuiți de Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu.

În prima emisiune a noului sezon, prezentatoarea Irina Fodor a transmis un mesaj cu trimitere la foştii chefi.

Prin mesajul său, pare că aduce un omagiu talentului și experienței noilor membri ai juriului, dar este greu să nu observăm o subtilitate în tonul ei. Schimbările majore aduse în emisiune sugerează că sezonul 13 este o renaştere a emisiunii, iar prezentatoarea face aluzie la această nouă etapă.

„Bună seara! Bine v-am găsit! Am avut emoții și am emoții și sper că și voi, pentru că emoțiile acestea sunt foarte plăcute. Sunt cele care ne dau aripi, sunt emoțiile pe care le avem doar de câteva ori în viață. Ce să spun? 13! Este un număr care nu se dezminte, dar până la urmă e doar un număr. Nu ne lăsăm intimidați de notorietatea lui fatidică. Mai bine să-l interpretăm și să-l reinterpretăm mereu pe plus! Deci, nu am scăzut 3, ci am adunat 1! Punem punct și o luăm de la capăt. Despicăm firul sezoanelor cu patru motive să aprindem flăcările în bucătărie. E un nou sezon cu mai multe talente culinare, mai multă experiență, cu stele Michelin, cu semnături deja afirmate, valoroase, deja strălucite, impecabili, implacabili, incontestabili. Patru ași, patru chefi la cuțite!”, a spus Irina Fodor.

Această declarație a stârnit un val de reacții în comunitatea online a fanilor show-ului, mulți exprimându-și dorința de a-i revedea pe cei trei jurați originali în emisiune. Cu toate acestea, Irina Fodor subliniază că această schimbare este ireversibilă și că este timpul să privim spre viitor.

Sursa: Tabu.RO