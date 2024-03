Motivul real pentru care Adelina Pestrițu a renunțat la silicoane

Adelina Pestrițu și-a anunțat, recent, prietenii virtuali că a decis să își scoată implanturile mamare, spre surprinderea tuturor.

Dincolo de aspectul disproporționat, bruneta spune că decizia de a-și scoate implanturile mamare a fost influențată și de anumite probleme de sănătate. Începuse să aibă dureri severe de spate și nu a găsit o soluție pentru a le ameliora.

Ea spune că s-a pregătit pentru intervenția de îndepărtare a implanturilor un an de zile și se declară fericită în legătură cu această alegere.

„Am apelat la operații estetice acum mulți ani și nu regret. Nu regret în ideea că operațiile estetice mi-au adus încredere în mine, pentru că aveam nevoie de această stare, dar în timp au apărut și alte efecte la care eu nu mă așteptam, la care eu nu m-am gândit când am făcut anumite intervenții, respectiv cea de implant mamar.

Au apărut durerile de spate, în timp am realizat și disproporțiile fizice și mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva. În primul rând de la ideea că îmi doresc să fiu și să mă păstrez sănătoasă cât mai mult timp, pentru totdeauna dacă s-ar putea și am luat această decizie, dar după ani de zile în care m-am gândit dacă asta este soluția. Am apelat la discectomia cu alcool, pentru durerile de spate, după salteaua pe care dorm.

Am mers la sală, am încercat să îmi întăresc mai tare musculatura spatelui, durerile nu au dispărut și am considerat că ăsta este pasul pe care eu trebuie să-l fac. M-am pregătit un an de zile, tocmai, nu am avut parte de acel șoc.(…) Pot să vă spun că este o decizie înțeleaptă în ceea ce mă privește și mă simt fericită cu alegerea pe care am făcut-o”, a dezvăluit Adelina Pestrițu, la un post de televiziune.

Vedeta și-a spus părerea și despre filtrele de înfrumusețare de pe social media.

„Sunt de părere că trebuie să păstrezi echilibrul. Dacă îți faci foarte multe modificări, îți alungești picioarele, îți tragi de față foarte mult, îți faci pătrățele pe abdomen, deși în viața reală tu nu ai pătrățele pe abdomen. Este o discrepanță și te vei întâlni și în viața reală cu oamenii care te urmăresc. Și nu te vor recunoaște.

Dacă e diferență prea mare față de ce prezinți pe Instagram, atunci nu e chiar o alegere corectă, dar dacă folosești aplicații, care sunt puse la dispoziție și care de cele mai multe ori pot fi de folos, dacă le folosești cu măsură, cu siguranță nu o să deranjezi pe nimeni și reușești în același timp să maschezi anumite lucruri care poate ți-au creat complexe de-a lungul timpului”, a mai spus Adelina Pestrițu.

Sursa: Tabu.RO