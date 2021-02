Larry Flynt, fondatorul revistei Hustler, a murit

Milionarul american Larry Flynt, fondatorul revistei pentru bărbaţi Hustler şi autoproclamat avocat al libertăţii de exprimare, a murit miercuri la Los Angeles, la vârsta de 78 de ani.

Decesul a fost confirmat de fratele său Jimmy Flynt, potrivit Washington Post. Publicația americană scrie că Flynt a murit de stop cardiac.

Larry Flynt, the tenacious, controversial and free-thinking entrepreneur who took a string of strip clubs and built them into Hustler, one of the world's most successful sex-based brands, has died. He was 78.https://t.co/AqBMeatqZU