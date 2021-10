Lista favoritelor la câștigarea Premiilor Oscar 2022

28 martie 2022 este data la care va avea loc Gala Premiilor Oscar, dar specialiștii știu deja care sunt filmele care vor lupta pentru marele premiu.

Lista favoritelor la categoria cel mai bun film:

1. Belfast – Specialiștii consideră că are prima șansă să câștige Premiul Oscar 2022, chiar dacă lupta se anunță foarte echilibrată. Cota la pariuri este 5.00. Belfast prezintă povestea unui tânăr în orașul Belfast al anilor ’60, marcat de conflicte și lupte de stradă. Regia și scenariul i-au aparținut lui Kenneth Branagh, în timp ce din distribuție fac parte Caitriona Balfe, Judi Dench și Jamie Dornan. Premiera Belfast a avut loc în luna septembrie, iar în cinematografele din Marea Britanie filmul va ajunge după data de 12 noiembrie.

2. The Power of the Dog – Acest film este inspirat din romanul cu același nume, ce l-a avut autor pe Thomas Savage. Scenariul The Power of the Dog este regizat de Jane Campion, care a asigurat și regia. Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst și Jesse Plemons sunt cele mai importante nume din distribuția acestui film care a avut parte de recenzii foarte bune după premieră. De altfel, a câștigat și Leul de Argint la Festivalul de Film de la Veneția, la categoria cea mai bună regie. Lansarea pentru public va avea loc pe 17 noiembrie, în timp ce pe Netflix va ajunge pe 1 decembrie. The Power of the Dog are cota 5.50 să câștige Oscarul, potrivit datelor din secțiunea pariuri sportive NetBet. Aici, utilizatorii pot miza deja pe Gala Premiilor Oscar 2022, în timp ce găsesc alte zeci de mii de evenimente în fiecare lună. De asemenea, ei pot accesa și secțiunea NetBet Cazino, unde sunt disponibile peste 2.000 de jocuri.

3. Nightmare Alley – Are cota 8.00 să câștige Premiul Oscar. Regia este asigurată de Guillermo del Toro, care s-a implicat și în realizarea scenariului. Bradley Cooper, Cate Blanchett și Toni Collette fac parte din distribuție. Lansarea pentru public este așteptată pentru data de 17 decembrie.

4. Soggy Bottom (Licorice Pizza) – Această producție redă povestea unui licean care trebuie să treacă prin diverse provocări pentru a reuși să devină actor în anii ’70. Bradley Cooper este și el în distribuția acestui film, alături de Cooper Hoffman și Ben Stiller. Regia și scenariul sunt asigurate de Paul Thomas Anderson. Lansarea este programată pentru 26 noiembrie, în timp ce filmul are cota 10.00 să obțină premiul Oscar.

5. Dune – Foarte multă lume a așteptat acest film, despre care s-a vorbit intens în ultimii ani. Primele recenzii, apărute după premiera de la Festivalul de Film de la Veneția, au fost pozitive. Acest SF ne arată un viitor îndepărtat al umanității, pe planeta Arrakis, cunoscută și sub numele Dune. Din distribuție fac parte Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson și Oscaar Isaac. Cota pentru ca Dune să câștige Oscarul este 10.00.

6. West Side Story – Un musical special, ce îl are regizor pe Steven Spielberg, care a făcut un film excelent după un scenariu care îi aparține lui Tony Kushner. West Side Story este inspirat din povestea lui Romeo și Julieta, iar din distribuție fac parte Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose și David Alvarez. Lansarea va avea loc pe 10 decembrie, în timp ce cota pentru câștigarea premiului Oscar este 11.00.

7. The Tragedy of Macbeth – A trecut ceva timp de când un film în alb-negru a câștigat Oscarul, dar The Tragedy of Macbeth are șansa lui. Regia îi aparține lui Joel Coen, care va face în premieră un film fără fratele său. Denzel Washington este cel mai cunoscut nume din distribuție, dar în film vor mai apărea și Frances McDormand și Corey Hawkins. Premiera a avut loc la Festivalul de Film de la New York din luna septembrie, dar lansarea pentru public va avea loc de Crăciun. Cota filmului este 11.00.