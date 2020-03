Max von Sydow, actorul din Exorcistul și Urzeala Tronurilor, a murit la 90 de ani

Max von Sydow – cavalerul care joacă şah cu moartea în A șaptea pecete/The Seventh Seal (1957) – a încetat din viață, duminică, la vârsta de 90 de ani. Anunţul a fost făcut de soţia acestuia, Catherine von Sydow, documentaristă şi producătoare franceză.

Cel mai important rol al lui Sydow a fost cel din Seventh Seal (1957), în care joacă șah cu Moartea. A apărut de asemenea în rolul lui Iisus în The Greatest Ever Told (1965), ca preot condamnat în Exorcistul lui William Friedkin și ca artist în Hannah și surorile ei a lui Woody Allen (1986). Mai recent, actorul a apărut în Extremely Loud and Incredibly Close (2011), Star Wars: The Force Awakens (2015) și Game of Thrones.

În serialul Game of Thrones el a fost Cioara cu trei ochi, inițial interpretată de Struan Rodger în episodul final al sezonului patru. Cioara cu trei ochi este un personaj enigmatic al serialului. Ghid spiritual care trăiește dincolo de Zid, îl va învăța pe Bran Stark să-și folosească puterile supranaturale și capacitatea de a se transfera în corpul altor viețuitoare.

Născut într-o familie bogată din Lund, pe coasta suedeză, Von Sydow a studiat actoria la Stockholm’s Royal Dramatic Theater School şi a obţinut primul său rol în Only A Mother (1949). A apărut în mare parte dintre filmele lui Bergman – Fragii sălbatici (1957), The Magician (1958), Brink of Life (1958), Izvorul fecioarei (1960), Through a Glass Darkly (1961), Ora lupului (1968), Shame (1968), The Passion of Anna (1969) şi The Touch (1971). După rolul Iisus a devenit la Hollywood prototipul actorului european stilat, dar va rămâne în istorie ca Ming Necruţătorul în Flash Gordon (1980).

Max von Sydow era stabilit în sudul Franţei, cu soţia, având din 2002 naţionalitate franceză. Aici a turnat şi ultimele sale filme, Un homme et son chien, de Francis Huster, cu Jean-Paul Belmondo, şi Oscar et la dame rose, ecranizarea cărţii omonime de Eric-Emmanuel Schmitt, cu Michèle Laroque.