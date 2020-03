Actrița Paula Chirilă și-a făcut fiica model

Una dintre cele mai îndrăgite actrițe de televiziune are o viață plină, fiid foarte activă în ultima vreme. Este vorba de Paula Chirilă, actrița pe care o știți din mai multe filme, seriale de televiziune, piese de teatru sau reality-showuri. Vedetă și-a făcut fiica model și a povestit exclusiv pentru Tabu ce alte pasiuni are micuța.

După ce a trecut printr-un divorț, Paula Chirilă s-a dedicat actoriei dar s-a concentrat și pe pasiunile fiicei sale, Carla, de 10 ani. Pe care am zărit-o într-o prezentare de modă zilele trecute, specială pentru copilași. “Carla are 10 ani și e deja mai vedetă decât mine. A invitat-o organizatoarea Cătălina Buzdun la eveniment și a acceptat. A spus singură ce stil de haine i-ar plăcea să prezinte, fiind foarte sportivă. Am avut emoțîi, deși a mai prezentat și altă dată haine de gala pe un podium.

A mai prezentat pentru Cătălin Botezatu, o dată. Ei nu-i place foarte tare să fie model, dar uite că face acest lucru. Să știi că am întrebat-o dacă vrea să se facă actrița și a zis că nu-i place foarte mult. Acum este cu sporturile, îi place să facă sport. Seamănă și cu mine și cu fostul soț, e o combinație foarte frumoasă și este foarte voluntară. Trebuie să mă lupt cu ea pentru fiecare decizie, fiind puternică. Scrie încă de miica, le are cu condeiul și probabil că îl moștenește pe tatăl ei, care este scenarist. A moștenit și de la mine un pic din zona asta artistică. Scrie povești, proză, iar prima oară a scris când avea cam 5 ani o poveste, a scris-o de tipar. Din păcate, nu mai știu pe unde am pus-o dar trebuie să o găsesc”, ne-a povestit Paula Chirilă care era emoționată că fiica să va defila pe podiumul de modă.