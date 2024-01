MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK în concert – premieră cu casa închisă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian şi nouă reprezentaţie pe 2 februarie

Noul an începe în forţă, la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian: spectacolul-concert MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK va avea premiera cu casa închisă pe 14 ianuarie, într-un eveniment de gală ce va marca Ziua Culturii Naţionale şi o nouă reprezentaţie a fost deja programată pentru data de 2 februarie.

PREMIERĂ ÎN LIVE STREAMING

Odată cu epuizarea rapidă a biletelor pentru acest spectacol-legendă ce a stârnit imediat un viu interes în rândul publicului, managementul Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian a anunţat o iniţiativă cu care vine cu în întâmpinarea dorinţei spectatorilor care nu pot ajunge în sala de spectacol din bulevardul Octavian Goga numărul 1, dar doresc să vizioneze această producţie: că premiera MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK se va transmite live – în system pay per view – pe platforma Piciordeplay.ro, într-un demers ce va fi extins şi la alte spectacole, în scopul lărgirii şi facilitării accesului la evenimentele culturale ale instituţiei.

Radu Petrovici, manager interimar detaliază: “am decis să îmbrăţişăm oportunităţile oferite de tehnologia modernă şi să oferim o nouă cale de acces, de data aceasta virtuală, către spectacolele noastre. Vom face primul pas odată cu premiera Meşterul Manole, urmând ca apoi să integrăm în acest proiect pilot şi alte titluri foarte îndrăgite, din repertoriul teatrului.”

Geneza spectacolului MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK istorisită de Josef Ioji Kappl

Spectacolul “MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK” are în spate o istorie fascinantă, ce merge înapoi în timp până în anul 1973 când formaţia Phoenix a dorit să pună în scenă o versiune rock a celebrei balade populare, pe un libret de Victor Cârcu şi pe muzica semnată de Josef Ioji Kappl, însă demersul le-a fost zădărnicit de cenzura comunistă. Asemene comorilor ce îşi găsesc drumul spre cel care le merită, libretul lucrării şi-a găsit în mod miraculous cărarea către muzicianul Jozef Iojji Kappl în anul 2008, după cum a relatat chiar celebrul violonist pe pagina sa de Facebook: “Într-o bună zi din vara anului 2008, apărea pe blogul meu de atunci un mesaj care anunța apariția pe internet a unei broșuri interesante. Să vezi şi să nu crezi, era libretul Operei Rock „MEȘTERUL MANOLE“, de Victor Cârcu. Bine-nțeles că îndată ce citisem acestea, am intrat pe internet şi am cumpărat ultimele două exemplare ale broșurii. După ce am intrat în posesia lor, l-am sunat pe Victor Cârcu, ca să-l felicit pentru apariția broșurii şi să-mi exprim totodată surprinderea, considerând că libretul ar fi fost pierdut pe vecie, după ce fusese neaprobat și respins în anul 1973 de cenzura comunistă, atunci când a fost conceput pentru Formația Phoenix, care urma să creeze o Operă Rock pe baza lui. În această discuție cu Victor Cârcu s-a născut ideea şi dorința, de a-i trezi pe Manole și Miruna (Ana) şi pe cei 9 meșteri ai lui, din somnul de peste un sfert de veac de când fusese creat libretul, legate și de obligația morală de a duce pân’ la capăt ceea ce ne-am propus să facem atunci, când nu era posibil! Astfel rămân cu speranța de a continua cât mai intens călătoria mea cu “Meșterul” în cât mai multe orașe, atât în țară, cât și de ce nu, peste hotare, pentru a putea presăra pretutindeni câteva scântei din cultura românilor!”

Despre producţia MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK

„MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK” este o experiență captivantă care aduce în lumina reflectoarelor unul dintre cele mai fascinante mituri ale culturii românești. Cu o interpretare modernă și puternică, acest spectacol-concert combină muzica rock vibrantă cu povestea tragică a lui Manole, construind un univers emoționant și captivant pentru public. Prin intermediul unei partituri muzicale puternice și a unei distribuții talentate, spectacolul își propune să treacă dincolo de limitele timpului și să aducă în prezent povestea universală a unui erou încercat de contradicţiile lumii sale. Cu scene dramatice, momente intense și o muzică care îmbină elemente contemporane cu influențe din folclorul românesc, “Meșterul Manole – Opera rock” surprinde esența trăirilor umane profunde și a luptei interioare a personajelor. Această producție reprezintă o călătorie emoțională și sonoră într-un univers mitic, în care sacrificiul și pasiunea pentru creație se întâlnesc într-un tablou fascinant.

Spectacolul-concert „ MEŞTERUL MANOLE – OPERĂ ROCK” este destinat nu doar iubitorilor de muzică rock, ci și celor pasionați de mitologie și de povestiri epice. Este o experiență ce transcendă genurile, aducând în prim-plan valori și dileme umane care continuă să fascineze și să inspire în orice epocă.

„Opera reprezintă o lucrare muzicală amplă, pe un libret scris în anii ’70 de Victor Cârcu. Această lucrare poate fi prezentată atât sub forma operei clasice, cât și sub formă concertantă. Nașterea «Meșterului Manole» a fost la fel de grea ca și realizarea construcțiilor acestuia. Greutatea a constat, în primul rând, în găsirea limbajului muzical care să fie în concordanță cu textul. În momentul în care am găsit acest limbaj, de inspirație folclorică, bineînțeles, am început lucrul, care a durat din 2008 până astăzi (2013), cu o întrerupere de doi ani.” – Josef Kappl

Compoziție și aranjament muzical: Josef Kappl

Libret: Victor Cârcu

Scenografie: Vladimir Turturica

Coregrafie: Relu Dobrin

Asistent regie: Sorina Micșunescu

Concept: Radu Petrovici și Rebecca Diaconu

Conducere muzicală: Alexandru Ilie

Bilete pentru reprezentaţia programată pe 2 februarie se găsesc pe Tickestore.ro.

