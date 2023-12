Motivul neașteptat pentru care Adelina Pestrițu merge la psiholog

Adelina Pestrițu afișează o imagine impecabilă în mediul social, însă puțini știu că vedeta merge la terapie psihologică de mai bine de 10 ani.

În ciuda imaginii perfecte pe care o afișează pe social media, vedeta a vorbit deschis despre provocările și neplăcerile asociate cu statutul de vedetă și a dezvăluit motivul pentru care a ales să apeleze la terapie de-a lungul anilor.

Într-un interviu acordat revistei Viva, Adelina Pestrițu a fost întrebată despre realitatea vieții sale dincolo de Instagram. Vedeta a subliniat că, deși are o imagine impecabilă în online, ea experimentează și momente dificile, ca orice om. Cu toate acestea, Adelina a explicat că preferă să nu împărtășească aspectele negative pe rețelele sociale pentru a nu-i încărca pe cei din comunitatea sa cu energie negativă.

„Viața mea nu e roz și am spus asta de câte ori am avut ocazia. Nu aduc părțile negative pe Instagram, pentru că ar fi nedrept din partea mea să îi încarc pe cei din comunitate cu energie negativă. Sunt conștientă că și ei le au pe ale lor și aș vrea ca atunci când intră pe profilul meu să primească o energie bună. Am avut momente în care nu m-am simțit suficient de bună în ceea ce fac, când mi-am pierdut încrederea în mine și m-am simțit atacată. Toate au fost lecții care m-au adus unde sunt astăzi și care m-au făcut cum sunt astăzi. În mod cert, oamenii postează pe Instagram mai mult din partea frumoasă a vieții lor, și așa e normal să se întâmple. Ce ar mai fi rețelele de socializare dacă am posta lucruri încărcate negativ?!”, a declarat Adelina Pestrițu.

Ea a recunoscut că la începutul carierei sale în mediul online nu a fost un mare fan al termenului de influencer, dar a ajuns să îl accepte, să îi înțeleagă pe deplin sensul și să facă o treabă mai mult decât bună din această postură.

„Recunosc că la început nu am fost mare fan al acestui termen. Însă ulterior a devenit parte din viața mea și i-am înțeles perfect sensul. Într-o lume cu informație la fiecare pas, oamenii sunt liberi să-și aleagă sursa preferată. Activitatea mea de pe Instagram propune, nu impune nimic. Așadar, dacă recomandările mele sunt de luat în seamă sau nu, urmăritorii pot decide asta, nu eu. Instagramul poate arăta ca un platou cu informații de unde „invitații pot lua ceea ce le este pe plac și util. Postările ilustrează și stilul personal de viață, care poate fi aspirațional sau nu pentru cei care mă urmăresc. Fiecare decide de ce se lasă influențat. Sunt și multe aspecte negative, însă prefer să subliniez partea bună.

Așadar, cel mai frumos în ceea ce privește meseria mea și comunitatea de prieteni din online este când putem fi împreună cu sens pe rețelele de socializare, când putem să arătăm că împreună putem muta munții, că putem ajuta la nevoie, că putem să fim atenți unii la nevoile celorlalți și putem salva suflete, vieți împreună. Cu cât ești mai atent la aceste aspecte, cu atât descoperi cât de multe sunt nevoile celor din jur și ale lumii în care trăim. (…) Eu am inițiat foarte multe campanii umanitare și am fost mereu recunoscătoare oamenilor că mi-au fost alături în aceste demersuri. Mi-aș fi dorit să fim și mai mulți, să fim toți, ar fi mult mai prețios decât orice reacție am apăsa și decât orice comentariu am scrie. Haideți să fim buni în loc să taxăm, să criticăm și să judecăm pe toată lumea!”, a precizat Adelina Pestrițu.

Sursa: Tabu.RO