Am aflat secretele siluetei de viespe a Mihaelei Rădulescu

Una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune de la noi este, cu siguranță, Mihaela Rădulescu, cea care are nenumărate povești de spus la gură sobei și nu numai. Vedetă a fost întotdeuna admirată pentru look-ul ei, toaletele purtate, locurile pe unde merge și, în general, pentru tot ce face.La cei 50 de ani pe care îi are, Mihaela Rădulescu se poate consideră una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi.

Vedeta a ținut să spună câteva dintre secretele sale de ținută și a scris un mesaj interesant pe rețelele de socializare. Cine dorește să urmeze sfaturile Divei de la Monaco o poate face citind sfaturile acesteia. “Când ții spatele drept și capul sus, cei mai mulți cred că ești arogant, încrezut, intangibil. Nu mai contează că așa te-ai obișnuit de mică – am făcut mulți ani de gimnastică ritmică, umerii drepți, pieptul înainte și fundul arcuit erau parte din… echipament:) – cum nu contează nici ce înălțime ai, ce mărime la sutien, câte kilograme în plus sau în minus…

Spatele drept inspiră unora… teamă, un soi de dominare la care nu vor să adere. Aia cocoșați, cu capul puțîn înclinat par mereu oameni de treaba, modești, ușor de abordat. Am tot auzit de-a lungul vieții remarcă asta de la oameni cu care m-am întâlnit, am stat de vorba și au concluzionat – „vai, da‘ sunteți așa de… de treaba, credeam că sunteți o încrezută“. Mda…. Lăsând la o parte alte motive, cred că a ține spatele drept, atât metaforic, cât și fizic, e nu numai sănătos și înțelept, dar te pune mult mai bine în valoare, fie că ești femeie sau bărbat. Spatele drept e ramă de învingător, de îndrăzneț, de optimist, de om puternic.

Aș vrea să nu mai văd manechine… sau orice femei înalte și frumoase care își „corectează“ ținută pentru a egală înălțimea partenerilor de viață, aș iubi să le văd mândre și asumate, cu tocuri de 12, dacă așa au chef. Și nici bărbați care cred că a stă ușor cocoșați le pune mai bine in valoare bicepșii. Believe me, nici un truc nu ascunde ce vrem să vedem:). În afară de cei foarte bătrâni, care au probleme reale de sănătate, nimeni nu ar trebui să stea cocoșat. Capul sus, pieptul înainte și…. walk the wire, people.:) #loveyourself gen 🙂 – oricât de enervanți o să păreți, dragi părinți, nu încetați niciodată să le spuneți copiilor voștri să țină spatele drept. #advice”, a scris fermecătoarea vedetă.