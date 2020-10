N-a vrut nimeni să călătorească împreună cu mine, așa că am plecat în vacanță cu un străin

Într-un an afectat de blocaje, interdicții de zbor și haos general provocat de pandemia coronavirusului, există încă niște opțiuni pentru persoanele care caută aventuri în străinătate. Dar ce se întâmplă dacă ești singurul din grupul tău de prieteni dispus să călătorească în aceste vremuri ciudate?

Exact asta s-a întâmplat atât cu Josiah Burton, cât și cu Therese Rocca. Nimeni nu a vrut să călătorească împreună cu ei. Și, deși nu se cunoașteau dinainte, au decis să plece împreună în vacanță. „Trebuia să merg în Japonia cu un prieten, dar Japonia este acum închisă”, spune pentru CNN Travel Burton, un tânăr de 32 de ani din Iowa. „Prietenul meu a decis că nu vrea să călătorească în timpul pandemiei, dar eu am vrut totuși să plec. Mă uitam inițial la Croația, dar acolo ai nevoie de un test Covid negativ valabil 72 de ore. Turcia nu avea o astfel de cerință, așa că am ales să plec acolo.”

Fără să aibă pe nimeni cu care să meargă, el a scris un mesaj pe un grup de Facebook, care oferă sfaturi cu privire la modalitățile de a economisi bani pe drum. „Nu prea am vrut să călătoresc de unul singur, așa că am postat un mesaj pe grup să văd dacă există cineva care este interesat să vină cu mine sau care să se afle în Turcia când merg eu”, spune Josiah. Therese Rocca, de 36 de ani, din Denver, a văzut mesajul și a răspuns aproape imediat.

„Căutam pe cineva cu care să plec în vacanță”, spune ea. „Și nu am putut să merg cu niciunul dintre prietenii mei sau membrii familiei din cauza îngrijorărilor lor cu privire la coronavirus. Așadar, am văzut postarea lui Josiah și am comentat la ea. El mi-a dat itinerariul și mi-a spus „nu ezita să-mi trimiți un mesaj pentru a discuta”. Așa că am făcut-o.”, a adăugat Therese.

Perioada de timp de la discuția inițială online până la rezervarea călătoriei și întâlnirea personală a fost de doar patru zile. Un interval de timp care poate părea ridicol de rapid pentru unii, dar este relativ „normal” pentru o întâlnire online. Cu un zâmbet întins pe față, tânăra își amintește de prima întâlnire cu multă dragoste. „Mă aștepta lângă ghișeul de check-in pentru că zborul meu a fost întârziat puțin. M-am dus la el și am fost ca: O, Doamne, ești o persoană reală”, spune ea.

Cei doi și-au rezervat camere separate, așa că au avut propriul lor spațiu. Au vizitat toate atracțiile turistice majore din Istanbul – Piața Taksim, Moscheea Albastră, Palatul Topkapi, Bazinul Cisternă, Hagia Sofia. Am făcut și o croazieră în Bosfor. Apoi au zburat spre Capadoccia. Au stat într-un hotel în peșteră și s-au bucurat de o plimbare cu balonul cu aer cald. De acolo au mers în orașul de coastă Kusadasi, unde s-au dat cu parapanta și au vizitat izvoarele termale.

„A pleca cu cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată are avantajele sale, pentru că nu te simți obligat față de acea persoană”, spune Josiah. În total, au cheltuit doar aproximativ 1.000 de dolari fiecare. Această sumă a inclus zboruri la clasa business, costuri hoteliere și cheltuieli de buzunar. „Aș spune că această călătorie mi-a depășit așteptările”, spune Therese. „Nu credeam că se va transforma neapărat într-o prietenie reală, dar cred că da. Suntem prieteni.”