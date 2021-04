Cearcăne | Cum scapi de ele? Trei sfaturi de la bunica

Noaptea a fost scurtă? Ai lucrat mult timp la computer? A doua zi, în oglindă, au apărut cearcăne sub ochi. Din fericire, există sfaturi împrumutate de la bunicile noastre pentru a remedia acest lucru.

După o noapte scurtă sau mult stres, pielea din jurul ochilor, care este foarte fragilă, reacționează, creând umflături sub ochi. Circulația limfatică este încetinită, drenajul nu are loc în mod corespunzător, mușchii și pielea se relaxează, grăsimea se așează acolo. Acest proces începe atunci când acumulezi oboseală și stres, dar și atunci când ochii sunt epuizați de prea mult timp petrecut în fața ecranelor noaptea târziu sau de un consum prea mare de tutun și alcool. Genetica este, de asemenea, un motiv pentru apariția pungilor sub ochi: unii sunt mai predispuși să le aibă decât alții.

Deci, cum să le eviti? În afară de a dormi bine nopțile, este posibil să îți reduceți aportul de sare, să bei multă apă, dar să ții cont și de câteva sfaturi ale bunicii.

Fructe și legume din frigider

Îți vine în mine această imagine a unei femei cu felii de castravete pe ochi? Castravetele este cu adevărat aliatul numărul 1 pentru un aspect proaspăt. Proprietățile sale antiinflamatorii acționează asupra congestiei ochilor și asupra formării cearcănelor. Super simplu de făcut, doar tăie două felii de castravete, ține-le în frigider pentru a se răci bine și așază-le pe ochi timp de 25 de minute. Pe cât de bizar pare, cartofii crudi conțin vitamine și oligoelemente care ajută la dezumflarea cearcănelor. Este suficient să tai două felii pe care apoi să le așezi pe ochi. Pentru ca acțiunea cartofului să fie și mai eficientă, este bine să ții mai întâi feliile de cartof în frigider. Sunt suficiente aproximativ 15 minute pentru a obține din nou un aspect odihnit.

Gheață

Răceala este o soluție foarte eficientă împotriva cearcănelor și formării pungilor sub ochi. Așadar, așază cuburi de gheață pe ochi, printr-o batistă sau un prosop. Dar dacă nu ai cuburi de gheață în congelator, poți folosi două linguri pe care le-ai ținut în prealabil la congelator.

O infuzie din plante

Știai că ceaiul verde poate ajuta la reducerea pungilor de sub ochi? Ceaiul verde are proprietăți antiinflamatorii care ajută la dezumflare! Pregătește o infuzie de ceai verde, apoi pliculețele să se răcească la temperatura camerei. În cele din urmă, așază-le pe ochi timp de un sfert de oră. Același efect îl poate avea și pliculețele de mușețel, o plantă liniștitoare care ajută la descongestionarea grație efectelor sale de curățare și antiinflamatoare.