Nuanțele apusului: cum să adopți look-ul apusului

Nuanțele flamboyante ale apusului intră în garderoba ta de vară. Va trebui să ne bazăm pe variațiile de roz, portocaliu, galben și roșu care în această vară se află în topul preferințelor.

Rochii, bluze, tricouri, fuste, pantaloni si accesorii, nimic nu rezistă nuanțelor apusului. Creatorii au inițiat mișcarea la prezentările de modă de primăvară-vară 2023 – la Marni sau Hermès, inspirându-se din natură și din paleta cromatică a apusului. Variațiile frumoase de portocaliu, roșu, galben și chiar roz sunt ale tale pentru a crea look-uri cu accente ale anilor șaptezeci sau ultra-chic.

Cum să adopti aspectul apusului?

La birou

Compune-ți aspectul subtil, astfel încât să nu comiți vreo faux-pas la modă. Uitați de blugi și alegeți pantaloni din pânză galben șofran pe care îi veți combina cu o bluză subțire de bumbac portocaliu sau roșu. Sezonul acesta costumul cu pantaloni este împodobit cu culoare, este timpul să încerci o ținută roșie strecurând pe dedesubt un top sau un tricou galben pentru a-ți lumina fața. Rochia apus de soare este purtată ziua pentru a merge la birou, alegem o variantă elegantă și flamboyantă, însoțită de accesorii foarte specifice precum balerini, o geantă portocalie sau o curea colorată pentru un look perfect.

La plajă

Optează pentru o siluetă cool și vibrantă, cu pantaloni scurți galbeni și un maiou în tonuri portocalii sau roșii, fără a uita să adaugi geanta de cumpărături de vară și sandale pentru a completa acest look. Un costum de baie drăguț în aceleași tonuri sub o cămașă deschisă poate face și o ținută drăguță pentru a merge la plajă. Fustele vaporoase, precum și pantalonii fluizi din bumbac sau chiar din in sunt, de asemenea, opțiuni bune cu condiția ca culorile să fie bine combinate.

Seara

Este timpul să schimbi rochia ta neagră, care este puțin prea elegantă, cu o versiune pentru apus! Optează pentru un model într-un gradient drăguț de culori solare asociat cu sandalele cu pană pentru un look foarte elegant. De asemenea, rochiile strâmte vor sublima silueta și vor evidenția bronzul de vară. Rămâne doar să scoți tocurile stiletto, sandalele și bijuteriile strălucitoare pentru a fi regina serii.

