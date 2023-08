Theo Rose, dezvăluiri fără precedent de la Penitenciarul Rahova, unde a filmat pentru serial

După nașterea fiului ei Sasha, Theo Rose s-a întors pe platourile de filmare și a povestit momentele terifiante pe care le-a trăit în timpul filmărilor la Penitenciarul Rahova.

Artista a avut de-a face cu mediul unei închisori reale și chiar a interacționat cu deținuții, care, spre surprinderea ei, au felicitat-o că a devenit mamă.

„O să râdeți, dar am avut surpriza ca la penitenciar la Rahova să fiu foarte frumos primită. Strigau băieții, deținuții, de la geamuri, „The Rose, te iubim! Să-ți trăiască băiețelul! Salută-l pe Anghel acasă. Ce mai faci? Ești cea mai tare!”. Și am stat cu ei de vorbă pe la geamuri. Nici nu vedeam de unde vorbesc că au gratiile alea. Dar băieții cu care am vorbit eu, foarte cu bun simț. Toți suntem speriați de penitenciar. Avem impresia când ajungem acolo, că ajungem într-o junglă. Într-adevăr, erau aripi de unde se auzeau chestii ciudate și înjurături și blesteme și toate cele. Dar locul unde am filmat noi a fost super ok și chiar m-am distrat cu băieții”, a spus cântăreața pe Instagram.

Theo Rose a revenit pe platourile de filmare la nici două luni de când a adus pe lume primul ei copil. Artista a împărtășit experiența pe care a trăit-o la filmări, care s-au desfășurat într-un cadru inedit, la Penitenciarul Rahova.

Sursa: Tabu.RO