Radu Pietreanu, la un pas de moarte. Lupta pe care a dus-o cu o boală necruțătoare

Radu Pietreanu a trăit o experiență soră cu moartea, după ce a fost diagnosticat cu cancer.

Actorul Radu Pietreanu a fost la un pas de moarte, după ce a fost diagnosticat cu cancer. În urmă cu câțiva ani, din cauza bolii, starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ, dar în ciuda pronosticului dat de medici, artistul nu s-a lăsat înfrânt și a luptat cu afecțiunea necruțătoare.

Toți banii strânși de-a lungul carierei sale i-a investit în tratamente costisitoare, care în cele din urmă s-au dovedit a fi eficiente. După o luptă crâncenă cu boala, a reușit să se întoarcă la viața pe care o iubea. Însă, această perioadă a culminat cu o experiență care l-a adus în pragul morții, despre care Radu Pietreanu spune că l-a făcut să simtă cum sufletul îi părăsește corpul. Aceste lucruri l-au marcat profund și l-au făcut să privească viața cu alți ochi.

„Sufletul meu m-a lăsat și pe mine. Am plecat pe lumea cealaltă un minut… M-am întors, trecuseră trei săptămâni. Eram un cadavru întins pe canapea și am zis: „Vreau scandal! Nu vreau liniștea aia de sus și pacea aia’. Am luat cadavrul ăla de 60 de kilograme cât am mai rămăsese și am luat-o așa câte un pas, câte doi, tratament, nu știu ce.

Nimeni nu se aștepta să îmi revin. Am primit verdict: „Doamnă, pregătiți-vă!. Rochia asta neagră de atunci o are. Refuzam orice colaborare. (…) Am trecut prin momentul în care te desparți, pur și simplu, de viață. Prin glumele mele strecor niște sfaturi”, a declarat Radu Pietreanu, în emisiunea Teo Show.

Actorul și-a schimbat radical stilul de viață și a luat o decizie curajoasă – și-a vândut locuința din București și s-a mutat în Azuga. Motivul din spatele acestei hotărâri a fost nevoia disperată de a obține fondurile necesare pentru trataemntul său.

Sursa: Tabu.RO