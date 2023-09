„Cel mai prost serial al anului“, criticat pentru pornografie și misoginism, a fost anulat după doar un sezon

Controversata serie „The Idol/Idolul“, de la HBO Max, cu Lily-Rose Depp (fiica lui Johnny Depp și a Vanessei Paradis) și The Weeknd în rolurile principale, a fost anulată după doar un sezon scurt, de doar cinci episoade.

„«Idolul» a fost unul dintre serialele originale HBO cu cele mai mari provocări, iar noi suntem mulțumiți de reacția publicului. Ne-am gândit mult, atât HBO, cât și creatorii și producătorii și am decis să nu continuăm cu un al doile sezon. Suntem recunoscători creatorilor, distribuției și echipei pentru munca lor incredibilă“, a spus un purtător de cuvânt al HBO, citat de Variety.

Scene de sex greu de vizionat

„The Idol“ spune povestea unei vedete pop, Jocelyn (Lily-Rose Depp), care are o cădere nervoasă după un turneu anulat și care pregătește o revenire în industria muzicală. Într-o noapte, într-un club de dans din Los Angeles, ea îl întâlnește pe Tedros (The Weeknd), proprietarul misterios al localului, un guru-coach specializat în dezvoltare personală. Deși el ascunde multe lucruri întunecate din trecutul său, Jocelyn este fascinată de acest bărbat cu care începe o relație ciudată și complicată, potrivit The New York Times.

Sezonul 1 s-a încheiat după doar cinci episoade, fiind scurtat cu un episod față de cele șase planificate inițial. Producția, care se apropie de zona pornografiei, a născut numeroase controverse încă de dinainte de lansare.

Sursa: Tabu.RO