Cleopatra Stratan și Edward Sanda sunt prima echipă eliminată de la America Express 2023. Miercuri seară, cei doi au aflat că trebuie să părăsească

Vestea nu i-a luat prin surprindere pe fani, pentru că au avut un parcurs foarte slab, presărat într-un final și cu focuri de armă.

„Vreau să spunem că azi cu greu am reușit să ne concentrăm atenția asupra competiției din cauza celor întâmplate aseară. M-am și bucurat, dar mi-a părut rău. Plânsesem destul de dimineață. Mi-ar fi plăcut să mai stăm, însă e greu să ne recuperăm moralul și forțele. Dumnezeu atâta a vrut să stăm în competiția asta. Eu am simțit ca fiind un semn mare”, s-a scuzat Edward Sanda, la finalul cursei.

În cursa pentru ultima șansă, cei doi s-au luptat cu Sonia Simionov și Iuliana Pepene, dar și cu echipa formată din George Tănase și Andrei Rusu.

Ca și la ultimele ediții, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au ajuns, din nou, pe ultimul loc, la prezentatoarea Irina Fodor. „Eu cu un ochi am râs și cu altul am plâns. (…) Cea mai frumoasă parte a fost că am putut să ajutăm oameni prin misiunile pe care le-am făcut”, a spus Cleopatra Stratan, la finalul aventurii de la America Express.

Sumele pe care cei doi le-ar fi încasat pentru cele trei săptămâni de concurs nu au fost deloc de neglijat. Conform ultimelor speculații apărute în presă, ar fi încasat 1.500 de euro de persoană pentru fiecare etapă (mai precis, pentru fiecare săptămână de concurs). Prin urmare, la finalul celor trei săptămâni, celor doi le-ar fi intrat în conturi suma de 9000 de euro.

