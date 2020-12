Smiley, gest fabulos pentru Gina Pistol, de ziua ei de naștere

Gina Pistol a împlinit, miercuri, 9 decembrie, 40 de ani. Iubitul ei, Smiley, i-a pregătit o surpriză uriaşă!

Gina Pistol a rămas acasă de ziua ei, după trei ani de când filmează reality show-ul „Asia Express”. Viitoarea mămică filmează pentru „Chefi la cuție” și se bucură de compania lui Smiley, a familiei și prietenilor care i-au lipsit în ultimii ani.





A fost luată prin surprindere de iubitul ei, chiar pe platourile de filmare

Prezentatoarea TV a mărturisit că a avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața ei, de ziua ei de naștere. Gina, care este însărcinată în trimestrul trei, a fost impresionată până la lacrimi atunci când a văzut ce anume i-a pregătit iubitul ei.

„Am avut un început de zi… Am plâns toată dimineața pentru că astăzi împlinesc 40 de ani de viață pe acest pământ și am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața mea. M-am trezit pe o muzică superbă, în living aveam un cvartet de coarde care a cântat «Parfum de femeie», superbul tango și «Vals». Vă dați seama că eram trezită din somn, abia ieșisem din baie și bineînțeles că am plâns”, a mărturisit Gina Pistol pe Instagram.







„Acea zi specială! La mulți ani!”, a scris artistul în dreptul unei fotografii cu Gina Pistol.