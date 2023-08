Gabriela Prisăcariu a pus piciorul în prag imediat după nuntă

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au jurat dragoste eternă în fața lui Dumnezeu, duminică, într-un cadru de vis, și au făcut o nuntă ca în povești.

La finalul fabulosului eveniment, soția prezentatorului TV a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care le-a transmis fanelor sale un mesaj.

Gabriela Prisăcariu le-a atras atenția fanelor sale că soțul ei poartă verigheta pe deget, iar acum este o persoană mult prea sexy.

„Stați cuminți că soțul meu are verigheta! Îți stă bine cu verighetă. Dă-o jos! Ești mult prea sexy cu această verighetă!”, a spus Gabriela Prisăcariu pe contul ei personal de Instagram.

În ziua cea mare mirii au arătat ca fiind desprinși din poveștile cu prinți și prințese. Ea, îmbrăcată într-o rochie de mireasă splendidă, de un alb imaculat, cu un buchet de flori albe, iar el cu un costum negru impecabil.

După cununia religioasă, mirii și invitațiilor au petrecut până în zori, iar la un moment dat, prezentatorul TV a ținut un discurs în care le-a mulțumit tuturor celor prezenți că le-a fost alături la marele eveniment.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele. Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.

