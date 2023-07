Ramona Olaru l-a umilit în public pe Cătălin Cazacu. Incredibil ce i-a făcut fostului iubit, de față cu toată lumea

Ramona Olaru l-a înjosit pe fostul iubit, Cătălin Cazacu. Gestul făcut de blondină în văzul tuturor, fără nicio reținere, a fost scos la iveală de sportiv.

Mai mult decât atât, Cătălin Cazacu lansează acuzații dure la adresa blondinei despre care spune că își schimbă partenerii în fiecare săptămână.

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură.

Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit! Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat.

Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!”, a declarat Cătălin Cazacu despre incidentul cu Ramona Olaru, pentru cancan.ro.

Ramona Olaru a reacționat după cele mai recente declarații făcute de Cătălin Cazacu, fostul iubit. El a dezvăluit într-un interviu că l-a scuipat, iar ea a recunoscut acum că așa a fost, s-a întâmplat în decembrie, după ce s-au despărțit.

„Eu am zis de mult că închei subiectul acela, pentru că s-a terminat. Practic, nu mai suntem de opt luni împreună, n-are rost să vorbim despre ce a fost.

Dar dacă vorbim despre situația respectivă, s-a întâmplat, dar s-a întâmplat imediat atunci după despărțire. Pentru că știm cu toții ce povești au fost între noi. Iar odată ce am fost plecată de acolo, dacă la un anumit eveniment tu vii și vrei să pui mâna pe mine, cum îți permiți să pui mâna pe mine?! Cred că ăsta era singurul gest care să te depărteze”, a spus Ramona Olaru recent, pentru Cancan.

Sursa: Tabu.RO