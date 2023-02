Rihanna dezvăluie că este însărcinată la show-ul din pauza Super Bowl

Rihanna a susținut un spectacol electrizant și plin de succese la pauză de la Super Bowl, duminică, 12 februarie, dar rețelele de socializare au intrat în criză când cântăreața a dezvăluit un invitat special neașteptat.

Într-un interviu de săptămâna trecută, Rihanna a fost întrebată dacă ar exista surprize în timpul performanței ei pe stadionul State Farm din Arizona.

„Mă gândesc să aduc pe cineva”, a răspuns cântăreața. — „Nu sunt sigură, vom vedea”.

Desigur, fanii au presupus că vorbea despre unul dintre numeroșii artiști cu care a colaborat în timpul carierei sale. Un loc pentru invitați precum Jay-Z, Drake sau Eminem părea atât de probabil. Dar Rihanna nu se referea la niciunul dintre ei.

Deși nimeni nu s-a gândit în acel moment, ea a sugerat de fapt că este însărcinată cu al doilea copil.

Poate că artista nu a reușit să lanseze vreo piesă nouă în timpul spectacolului ei de la Super Bowl de duminică, dar burtica de gravidă pe care a prezentat-o ​​aproape că a rupt internetul.

Purtând o salopetă personalizată complet roșie de la Loewe, Rihanna a apărut pe una dintre mai multe platforme plutitoare care s-au ridicat deasupra mulțimii, în timp ce un roi de dansatori energici, toți îmbrăcați în alb, s-au adunat dedesubt.

Mulțimea s-a dezlănțuit când cântăreața a început să cânte Better Have My Money – o deschidere oarecum ironică, având în vedere că nu este plătită pentru prestația ei la Super Bowl.

Cântăreața a interpretat un număr mare de hituri într-un interval restrâns de 14 minute, adesea interpretând doar primul vers sau refren al anumitor cântece.

În timp ce a cântat Run This Town, All of the Lights și Wild Thoughts, nu au existat apariții de la Jay-Z, Ye (fostul Kanye West) sau DJ Khaled, care apar în mod normal pe acele piese. Dar absența lor nu a contat. Până în acest moment, atenția tuturor s-a concentrat asupra unui invitat special complet diferit și foarte vizibil.