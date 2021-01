Secretele optimiștilor pentru a rămâne pozitivi și fericiți

Am reușit să trecem și peste 2020, un an considerat de mulți dintre nou tumultuos, încărcat, urât. Am pășit în noul an cu zâmbetul pe buze, cu speranța în suflet că lucrurile vor reveni în curând la normal și ne vom putea relua viețile, așa cum le aveam la începutul anului trecut.

Unii au văzut partea goală a paharului în cele 12 luni care s-au scurs, alții însă au văzut partea plină, indiferent din ce motiv. Aceștia din urmă au această trăsătură de caracter care le lipsește multora dintre noi când suntem în fața unei crize: optimismul.

Nimic nu ne alimentează optimismul decât să avem sentimentul de progres. FLORENCE SERVAN-SCHREIBER, JURNALIST ȘI AUTOR

Ei au capacitatea de a vedea partea bună a lucrurilor, de a constata că totul este în regulă, fără a-și face griji cu privire la aspectele rele ale lucrurilor și care privesc cu ochi buni viitoru – ei sunt opțimiștii, potrivit literaturii de specialitate. Dar, în practică, cum au reușit să depășească anul 2020?

Iată sfaturile lor!