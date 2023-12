Smiley, victima unei escrocherii! Mesaj pentru fani

Smiley a fost victima unei înșelătorii online, în urmă cu câteva zile, atunci când a sesizat că unii oameni se folosesc de identitatea lui pentru a-i convinge pe internauți să trimită bani.

Cei rău intenționați au profitat de conexiunea care există între Smiley și fanii lui, punându-se la cale o escrocherie. Mai concret, există conturi false pe rețelele de socializare cu numele și imaginea lui, care fac live-uri în numele artistului și cer fie bani, fie alte lucruri materiale.

Când a realizat ceea ce se întâmplă pe TikTok, Smiley a tras un semnal de alarmă:

„Atenție mare! A apărut o nouă escrocherie pe rețelele sociale… se fac live-uri în numele meu pe niște conturi false, cu poza mea, în care se cer sau se dau bani sau alte lucruri nebune. Îmi trimit oamenii conturile respective. Aș vrea să le dați raport! Eu nu am făcut live-uri decât pe conturile mele oficiale, adică pe Instagram sau pe Facebook-ul meu oficial, care are peste trei milioane de urmăritori sau pe TikTok-ul meu oficial, care are peste un milion o sută de urmăritori, deci să nu credeți vrăjelile astea! Eu nu dețin aceste conturi! Nu vă lăsați înșelați de povestea asta! Mare grijă!”, a explicat Smiley pe Instagram.

Smiley este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, iar acest lucru este arătat și de veniturile pe care artistul le are. Acesta face zeci de mii de euro numai din contractele de imagine.

Potrivit informațiilor din spațiul public acesta ar câștiga numai dintr-un contract de publicitate 50.000 de euro pe lună.

În afară de aceste câștiguri, cântărețul mai câștigă 150.000 de euro pe fiecare sezon la ”Românii au talent”. De asemenea pentru postul de antrenor la ”Vocea României”, Smiley ar încasa 60.000 de euro.

Sursa: Tabu.RO