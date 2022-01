Videoclipul lui Adele „Oh My God” este un tur de forță al modei

Dacă a existat vreo îndoială că Adele a intrat într-o nouă eră, videoclipul ei pentru „Oh My God” demonstrează că s-a schimbat definitiv. Clipul alb-negru al superstarului, regizat de Sam Brown, pentru cel de-al treilea album ”30” nu seamănă cu niciun al clip lansat anterior.

Creat de Jamie Mizrahi, o poartă pe Adele într-o călătorie elegantă. Pe măsură ce camera se rotește pe ecran și dansatorii se mișcă în jurul ei, ea se transformă, cu un trio de ținute care reflectă starea ei actuală.

Autorul videoclipului este Sam Brown, cel care l-a realizat şi pe cel pentru „Rolling in the Deep”, lansat în 2010. „A colabora încă o dată, un deceniu mai târziu, a fost mai mult decât nostalgic”, a comentat cântăreaţa pe Instagram. „Am filmat acest videoclip în ziua în care a fost lansată piesa „Easy On Me”. Un milion de lucruri s-au întâmplat în acelaşi timp. A fost foarte amuzant”.

În primele secunde ale videoclipului, întunericul se estompează pentru a o dezvălui pe Adele îmbrăcată într-o bluză transparentă cu fundă și buline, semnată Harris Reed. Purtată peste un top cu corset negru și o fustă cu talie imperială, aspectul se apropie de stilurile artistei. Cu părul despărțit pe mijloc de o cărare și prins într-un coc la spate, ultimele retușuri ar fi putut fi păstrate clasice, dar Mizrahi a adăugat bijuterii din colaborarea lui Reed cu Missoma.

În videoclip apare o piesă personalizată de la Louis Vuitton. Rochia de brocart și capleta albă a lui Nicolas Ghesquière par a fi veșminte. Drama look-ului este dusă și mai departe datorită mănușilor sale de operă din piele neagră și cerceilor încrucișați cu candelabru. Legendarul hairstilist Sam McKnight a creat un coc retro pentru Adele, în timp ce make-up artistul Anthony Nguyen i-a conturat ochii.

Piesa de rezistență a videoclipului a fost o creație haute couture de la Vivienne Westwood, care a servit drept mare final. Nu poți da greș cu una dintre piesele corsetate ale lui Westwood, iar Adele arătat fabulos în rochia roșie din satin cu bolero din tul și mătase. Deși culoarea captivantă a putut fi văzută doar pe Instagram, unde Mizrahi a postat instantanee din culise, impactul aspectului a fost evident chiar și în videoclipul alb-negru. Look-ul este completat de un colier Cartier încărcat cu diamante.