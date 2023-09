What’s Up și iubita lui au făcut nuntă în centrul Capitalei, iar cei doi miri și-au făcut apariția la biserica Stavropoleos din Capitală, alături de prieteni și familie.

Marius Marian Ivancea sau What’s Up, după numele lui de scenă, are 34 de ani a mai fost căsătorit de două ori. După două mariaje nereuşite, cântăreţul a fost hotărât să încerce şi a treia oară.

Cea de-a treia nuntă a lui What’s Up a fost una foarte discretă. Au știut despre eveniment doar membrii familiei celor doi parteneri și prietenii foarte apropiați. Ceremonia a fost una restrânsă, fără mulți invitați. What’s Up și iubita lui s-au căsătorit la o biserică din București, după cum arată imaginile surprinse de paparazzii wowbiz.ro.

Prima dată a intrat mireasa împreună cu nașul, apoi cântărețul împreună cu nașa de cununie. Artistul a fost foarte atent la iubita lui în fiecare moment al ceremoniei, încurajând-o pe tânăra vizibil emoționată. După ceremonia religioasă, What’s Up și soţia lui au sărbătorit alături de invitaţi la un restaurant din apropierea bisericii.

Artistul neagă, însă, că s-ar fi însurat, afirmând că doar a filmat un videoclip.

„Am auzit și eu că vezi, Doamne, am făcut nuntă. În realitate, dragii mei, suntem la al doilea clip vara asta(…) Multă lume a crezut că am făcut nuntă, dar noi pur și simplu am filmat un clip pentru o piesă nouă pentru că, în ultima vreme, după pandemie, am început să mergem la foarte multe nunți.

Ne plac foarte mult nunțile, vorbesc despre mine și trupa What’s Up(…) Trebuia să iasă o filmare corectă pentru clip. Întotdeauna eu la un clip am emoții, eu iubesc muzica și toată viața voi fi devotat acestui lucru”, imediat după ce a ieșit din biserică, pentru Spynews.ro.

