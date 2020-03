Anamaria Prodan apariție sexy la o prezentare de modă la Paris

Cunoscuta impresară și vedetă de televiziune a fost zilele trecute trecute model pentru celebrul designer Cătălin Botezatu. Însă nu oriunde ci în Franța, la Paris, la Paris Fashion Week unde a purtat niște ținute care au atras toate privirile celor aflați la evenimentul respectiv.

La 47 de ani ai săi Anamaria Prodan-Reghecampf se poate spune că a făcut de toate, fiind impresară, om de afacer și vedetă de televiziune. Iar mai nou, fiica regretatei Ionelei Prodan a fost și model pentru Cătălin Botezatu la Paris, la Paris Fashion Week iar evenimentul s-a ținut la Palatul de Behague. Evenimentul a fost organizat de Federația Română de Design și Accesorii, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și a fost un adevărat regal de modă și frumusețe, realizat în prezența a 300 de persoane, diplomați, oameni de afaceri și media.

Vedeta care a fost modelul principal al colecției Fleur, purtând purtat o rochie destul de transparență. Modelul respectiv este asemănător cu cel purtat de AnaMaria la o petrecere organizată de o revista cunoscută anul trecut unde impresara a atras toate privirile. Se știe că ea și Cătălin Botezatu au o prietenie de lungă durata și el nu a conceput prezentarea de modă fără prietenă lui. Un alt model a fost fiica AneiMaria, Rebecca, care a atras și ea toate privirile.

“Colecția mea e că un joc senzual într-o grădină superbă. Am avut un machiaj cu aplicații realizate manual de Mirela Vescan, coafurile sunt realizate de Laurent Tourette, iar căștile fabuloase din flori de artiștii români de la Povestea Florilor. Anul ăsta am avut două invitate speciale, Anamaria Prodan Reghecampf și fiica ei, Rebecca. Am avut și un moment special de balet”, a declarat Botezatu. Cei trei s-au simțit minunat la Paris și s-au relaxat la hotel. Anamaria a publicat în social media imagini cu ea la piscină în timp ce se relaxa citind ziarul.