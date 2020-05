Andreea Berecleanu și Eva Zaharescu, fiica ei, modele pentru o zi

Cine le vede pe cele două pe stradă spune că nu ar fi mamă și fiică ci surori sau prietene. Pentru că Andreea Berecleanu și Eva Zaharescu arată foarte bine și zici că sunt manechine. Și zilele trecute chiar asta au făcut, adică au fost modele pentru o zi pentru diferite branduri de haine care le stătea și bine îmbrăcate cu acestea.Fosta știristă are un trup de zeiță, la cei 45 de ani ai săi și zici că este model precum fiica ei Eva Zaharescu. Andreea Berecleanu a publicat pe rețelele de socializare câteva fotografii cu ele fiind modele pentru cateva ore și a scris următorul text lângă ele. “Ne-am obișnuit în această perioadă să facem cumpărături on-line.

Ce-i drept, eu sunt adepta “atingerii” a ceea ce urmează să achiziționez. Dar atunci când cunosc brandul, știu că nu pot avea decât surprize plăcute. Așa am făcut și zilele trecute. Am ales împreună cu Eva câteva piese și am plecat pe străzi, fără măști, să ne bucurăm de tot ce a înflorit. Dacă îți plac alegerile noastre, le poți găsi online. Sunt zeci de variante pentru toate gusturile. Și că să nu uit, dacă vreți să le “atingeți”, așa că mine, sau să le vedeți în realitate în magazine”, a scris Andreea Berecleanu. Dacă vreți să vedeți despre ce magazine este vorba intrați pe instagramul vedetei.