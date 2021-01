Aurelian Temişan, adevărul neașteptat despre căsnicia cu Monica Davidescu

Aurelian Temişan și Monica Davidescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Sunt căsătoriți de 26 și au împreună o fetiță.

Aurelian Temișan și-a surprins fanii cu un anunț deosebit despre căsnicia sa.

Solistul în vârstă de 48 de ani a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, în care dezvăluie cum au fost anii petrecuți alături de Monica Davidescu.

„13 ianuarie 1995 – 13 ian. a.c. 26 de ani, până acum, de când ne-am cunoscut. Ani buni, frumoși, intenși, cu planuri, cu dezamăgiri, cu reușite, ani în doi, dupa care în trei, dar in aproape toti anii cu animăluțe în casă, ani în care am asistat la nașteri, in care ne-am pierdut oameni pe care i-am iubit. Ani în care am botezat, am cununat, am jucat împreună în multe spectacole, ani în care am cântat, am râs, am aplaudat si am fost aplaudati… dar cel mai important e ca am fost sănătoși și că am fost și suntem împreună. Să tot fim! Cu voi în preajmă, să vă bucuram ca până acum și sa simtim ca mai vreti… și mai vreți… si mai vreti… #family #noidoi #26deani #aniversare #monicadavidescu II #temisan II”, a scris Aurelian Temișan.