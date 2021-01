Liam Neeson a făcut anunțul trist despre cariera sa

Într-un interviu pentru Entertainment Tonight, Liam Neeson a spus că, după acest an, intenționează să nu mai joace în filme de acțiune.

Deși renunță la filmele de acțiune asta nu înseamă că actorul nu va mai juca deloc. Potrivit celor de la People există o mare posibilitate în a-l vedea pe Neeson în lungmetraje de comedie.

„Tocmai am terminat de filmat ‘Blacklight’, în Australia. Am avut o scenă de bătaie cu un puști foarte simpatic, Taylor. Pe la jumătatea luptei am ridicat privirea, nu mai aveam suflare, iar el abia se încălzise. L-am întrebat ce vârstă are și mi-a spus căare 25, adică de o vârstă cu fiul meu cel mare”, a dezvăluit Neeson.