Apple va produce un film despre Napoleon Bonaparte

Kitbag este titlul noii pelicule regizate de Ridley Scott, care va fi produsă de Apple. Filmul va fi consacrat vieții împăratului Napoleon Bonaparte și îl va avea în rol principal pe actorul american Joaquin Phoenix.

Anii de debut

Studiourile Apple vor produce un film despre ascensiunea ofițerului de artilerie Napoleon Bonaparte la tronul Franței. Rolul titular al peliculei îl revine lui Joaquin Phoenix, câștigătorul din 2020 al premiului Oscar pentru Cel mai bun actor într-un rol principal, obținut pentru interpretarea personajului Joker din thrillerul psihologic cu același nume.

Lungmetrajul Kitbag, regizat de Ridley Scott, va spune povestea vieții lui Napoleon I, concentrându-se pe anii de dinaintea înscăunării sale ca împărat al Franței și va surprinde aspecte esențiale din relația sa amoroasă cu Joséphine, cea care i-a devenit soție în 1796, au declarat cei de la Apple pentru AFP.

Napoleon Bonaparte

În noua producție cinematografică îl vom putea vedea evoluând și pe actorul Harvey Keitel în rolul unui husar napoleonian, în timp ce Joaquin Phoenix, actorul american în vârstă de 46 de ani, îl va încarna pe cel mai celebru corsican din toate timpurile, Napoleon Bonaparte.

Harvey Keitel

Joaquin Phoenix

Întoarcerea la origini

Scenaristul filmului All the money in the world (Pentru toți banii din lume, 2017), David Scarpa, va semna și scenariul peliculei Kitbag, a cărei dată de lansare nu a fost încă anunțată.

Proiectul reprezintă o ocazie inedită pentru regizorul britanic în vârstă de 83 de ani de a reveni asupra genului care l-a consacrat. The Duellists (Dueliștii, 1977), filmul de debut al lui Ridley Scott, a obținut premiul cel mare la Festivalul de Film de la Cannes.

AppleTV+

Apple nu se află la prima colaborare cu regizorul britanic, ci are deja un parteneriat semnat cu casa sa de producție Scott Free Productions, care a dat naștere mai multor proiecte televizate și înregistrate pe platforma video AppleTV+.

După lansarea din 2019 pe AppleTV+ a unui program de seriale, grupul Cupertino din California a continuat să investească masiv în cinematografie. Astfel, a fost produs filmul Cherry, prima peliculă semnată de frații Anthony și Joe Russo de la Avengers: Endgame încoace. Premiera acestui lungmetraj este programată pentru 12 martie 2021.

Platforma de la Apple s-a angajat să producă și următorul film al lui Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, al cărui buget se învârte în jurul sumei de 200 milioane $, conform mai multor surse media americane.

Martin Scorsese

sursa: Le Figaro